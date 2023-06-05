"Сказали, что я националист": Лидер "Воплей Видоплясова" пожаловался на отмену концерта в Цюрихе
В Швейцарии отменили выступление вокалиста украинской группы "Вопли Видоплясова"
В Швейцарии отменили концерт вокалиста украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки. Об этом артист сообщил на своей странице в соцсети.
Уточняется, что выступление должно было состояться 25 июня. По словам музыканта, концерт отменили, назвав его националистом.
"В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы — нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине — сказали, что я националист и фашист", — отметил Скрипка.
Напомним, в прошлом году концерт лидера "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки отменили в гамбургском клубе "Индра". Он заявил, что тогда его обвинили в нацизме, и решил, что виноват Кремль.
ТАСС / Антон Белицкий