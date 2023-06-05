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5 июня, 11:58

"Сказали, что я националист": Лидер "Воплей Видоплясова" пожаловался на отмену концерта в Цюрихе

В Швейцарии отменили выступление вокалиста украинской группы "Вопли Видоплясова"

В Швейцарии отменили концерт вокалиста украинской группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки. Об этом артист сообщил на своей странице в соцсети.

Уточняется, что выступление должно было состояться 25 июня. По словам музыканта, концерт отменили, назвав его националистом.

"В прошлом году уже отменяли мои концерты. Говорили, что украинцы нацисты и фашисты. Мой концерт в Цюрихе отменили. По той же самой причине сказали, что я националист и фашист", — отметил Скрипка.

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Напомним, в прошлом году концерт лидера "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки отменили в гамбургском клубе "Индра". Он заявил, что тогда его обвинили в нацизме, и решил, что виноват Кремль.

Обложка ©

ТАСС / Антон Белицкий

Илья Суриков
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