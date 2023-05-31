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31 мая, 13:57

"Остаюсь с моим народом": Арбенина ответила на слухи о бегстве из России

Диана Арбенина заявила, что не будет покидать Россию

<p>Диана Арбенина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/darbenina/453" target="_blank" rel="noopener noreferrer">darbenina</a></p>

Диана Арбенина. Обложка © Telegram / darbenina

Российская певица Диана Арбенина призвала СМИ и телеграм-каналы не распространять фейки о ней и её деятельности. Артистка заверила, что не собирается эмигрировать из России, как это сделали некоторые представители отечественного шоу-бизнеса.

"Я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным телеграм-каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ, выдавая свои фантазии за мои высказывания. Люди сейчас тонкие, реагируют и верят. Ещё в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой", — написала солистка "Ночных снайперов" в своём телеграм-канале.

По её словам, сейчас в нашей стране "огромная трагедия", но, несмотря на это, она продолжает жить в России и вместе с народом полностью разделяет сложившуюся ситуацию.

Арбенина объяснила страхом отмену концертов "Ночных снайперов" в России

Арбенина объяснила страхом отмену концертов "Ночных снайперов" в России

Ранее Лайф сообщал, что с начала апреля концерты Арбениной отменят по всей России. Так, выступления не состоялись в Чебоксарах, Пятигорске, Казани и Перми. А недавно стало известно, что Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград также не собираются пускать певицу на сцену. Арбенина открыто выступает против специальной военной операции.

Наталья Исакова
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