"Остаюсь с моим народом": Арбенина ответила на слухи о бегстве из России

Российская певица Диана Арбенина призвала СМИ и телеграм-каналы не распространять фейки о ней и её деятельности. Артистка заверила, что не собирается эмигрировать из России, как это сделали некоторые представители отечественного шоу-бизнеса.

"Я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным телеграм-каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ, выдавая свои фантазии за мои высказывания. Люди сейчас тонкие, реагируют и верят. Ещё в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой", — написала солистка "Ночных снайперов" в своём телеграм-канале.