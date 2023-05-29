Ещё три июньских концерта Арбениной в России не состоятся
Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград не собираются пускать Арбенину с концертами
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Российская певица Диана Арбенина продолжает лишаться источников дохода в России: ещё три июньских концерта "Ночных снайперов" отменяются, сообщает SHOT.
Сейчас на сайте группы всё ещё можно приобрести билеты на выступления 9 июня в Ростове-на-Дону в КСК "Экспресс", 12 июня в Краснодаре в ДС "Олимп" и 13 июня в волгоградском Экспоцентре. Цены доходят до семи тысяч рублей.
Как удалось узнать изданию, на этих площадках концерты Арбениной не состоятся. В Ростове-на-Дону вообще удивились, что продажа билетов продолжается, хотя организаторы даже не подписали с залом договор. На данный момент выкуплена примерно половина билетов, как будут возвращаться деньги зрителям, неизвестно. Представители певицы ситуацию не комментируют.
Напомним, первыми концерт группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля, отменили Чебоксары. Власти города напомнили, что Диана Арбенина осудила СВО. Кроме того, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. Затем отменили концерт "Ночных снайперов" и в Пятигорске, который должен был состояться 8 июня. 7 апреля отменили концерт Арбениной в Казани, а следом — в Перми.