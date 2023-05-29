Регион

Уведомления отключены

29 мая, 14:10

Ещё три июньских концерта Арбениной в России не состоятся

Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград не собираются пускать Арбенину с концертами

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/arbeninad?z=photo290697449_457239949/photos290697449" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / arbeninad</a></p>

Обложка © VK / arbeninad

Российская певица Диана Арбенина продолжает лишаться источников дохода в России: ещё три июньских концерта "Ночных снайперов" отменяются, сообщает SHOT.

Сейчас на сайте группы всё ещё можно приобрести билеты на выступления 9 июня в Ростове-на-Дону в КСК "Экспресс", 12 июня в Краснодаре в ДС "Олимп" и 13 июня в волгоградском Экспоцентре. Цены доходят до семи тысяч рублей.

Как удалось узнать изданию, на этих площадках концерты Арбениной не состоятся. В Ростове-на-Дону вообще удивились, что продажа билетов продолжается, хотя организаторы даже не подписали с залом договор. На данный момент выкуплена примерно половина билетов, как будут возвращаться деньги зрителям, неизвестно. Представители певицы ситуацию не комментируют.

Арбенина объяснила страхом отмену концертов "Ночных снайперов" в России

Арбенина объяснила страхом отмену концертов "Ночных снайперов" в России

Напомним, первыми концерт группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля, отменили Чебоксары. Власти города напомнили, что Диана Арбенина осудила СВО. Кроме того, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. Затем отменили концерт "Ночных снайперов" и в Пятигорске, который должен был состояться 8 июня. 7 апреля отменили концерт Арбениной в Казани, а следом — в Перми.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Диана Арбенина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров