Ещё три июньских концерта Арбениной в России не состоятся

Российская певица Диана Арбенина продолжает лишаться источников дохода в России: ещё три июньских концерта "Ночных снайперов" отменяются, сообщает SHOT.

Сейчас на сайте группы всё ещё можно приобрести билеты на выступления 9 июня в Ростове-на-Дону в КСК "Экспресс", 12 июня в Краснодаре в ДС "Олимп" и 13 июня в волгоградском Экспоцентре. Цены доходят до семи тысяч рублей.