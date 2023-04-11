Арбенина объяснила страхом отмену концертов "Ночных снайперов" в России

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, говоря об отмене тура по России, объяснила страхом отказ городских властей в ряде регионов от её концертов. Это первое заявление Арбениной по поводу запрета на выступления её коллектива.

"Было бы странно, если бы я об этом не сказала. В последние несколько недель на нас обрушилась стрёмная медиаволна, состоящая из клеветы. Все города в апреле побоялись проводить концерты, что для меня странно", — сказала она во время онлайн-концерта в YouTube.

По мнению певицы, причиной, по которой в ряде российских городов не состоялись концерты её группы, стали "нереализованные амбиции общественных деятелей" и "смутные времена".