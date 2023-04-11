Арбенина объяснила страхом отмену концертов "Ночных снайперов" в России
Арбенина впервые высказалась об отмене в России концертов "Ночных снайперов"
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, говоря об отмене тура по России, объяснила страхом отказ городских властей в ряде регионов от её концертов. Это первое заявление Арбениной по поводу запрета на выступления её коллектива.
"Было бы странно, если бы я об этом не сказала. В последние несколько недель на нас обрушилась стрёмная медиаволна, состоящая из клеветы. Все города в апреле побоялись проводить концерты, что для меня странно", — сказала она во время онлайн-концерта в YouTube.
По мнению певицы, причиной, по которой в ряде российских городов не состоялись концерты её группы, стали "нереализованные амбиции общественных деятелей" и "смутные времена".
"Я связываю это с нашим смутным временем и нереализованными амбициями общественных деятелей. Но мы всё равно увидимся и приедем", — заявила Арбенина.
Напомним, первыми концерт группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля, отменили Чебоксары. Власти города приняли такое решение после сообщения местного жителя о том, что солистка коллектива Диана Арбенина выступает против СВО. Кроме того, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. Затем отменили концерт "Ночных снайперов" и в Пятигорске, который должен был состоятся 8 июня, при этом решение было принято за два месяца до этого. 7 апреля отменили концерт Арбениной в Казани, а следом — в Перми.