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11 апреля, 12:09

Арбенина объяснила страхом отмену концертов "Ночных снайперов" в России

Арбенина впервые высказалась об отмене в России концертов "Ночных снайперов"

<p>Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, говоря об отмене тура по России, объяснила страхом отказ городских властей в ряде регионов от её концертов. Это первое заявление Арбениной по поводу запрета на выступления её коллектива.

"Было бы странно, если бы я об этом не сказала. В последние несколько недель на нас обрушилась стрёмная медиаволна, состоящая из клеветы. Все города в апреле побоялись проводить концерты, что для меня странно", — сказала она во время онлайн-концерта в YouTube.

По мнению певицы, причиной, по которой в ряде российских городов не состоялись концерты её группы, стали "нереализованные амбиции общественных деятелей" и "смутные времена".

"Я связываю это с нашим смутным временем и нереализованными амбициями общественных деятелей. Но мы всё равно увидимся и приедем", — заявила Арбенина.

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Напомним, первыми концерт группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля, отменили Чебоксары. Власти города приняли такое решение после сообщения местного жителя о том, что солистка коллектива Диана Арбенина выступает против СВО. Кроме того, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. Затем отменили концерт "Ночных снайперов" и в Пятигорске, который должен был состоятся 8 июня, при этом решение было принято за два месяца до этого. 7 апреля отменили концерт Арбениной в Казани, а следом — в Перми.

Ирина Фальке
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