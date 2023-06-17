Noizе MC пытался свалить на менеджера штраф за отсутствие маркировки иноагента

Российский рэпер Noize MC (Иван Алексеев)* пытался свалить вину и штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях на своего менеджера. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

По данным телеграм-канала, Алексеев не хотел оплачивать штраф в размере 30 тысяч рублей, поэтому заявил, что все вопросы по этому поводу следует задавать менеджеру, которая вела его социальные сети. Впоследствии музыкант обжаловал решение. А ещё спустя время на его странице появился пост, в котором рэпер оправдывает удары Украины по Белгородской области, где, кстати, он жил долгое время.