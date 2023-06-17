Noizе MC пытался свалить на менеджера штраф за отсутствие маркировки иноагента
Mash: Noizе MC пытался обвинить менеджера в отсутствии маркировки иноагента
Российский рэпер Noize MC (Иван Алексеев)* пытался свалить вину и штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях на своего менеджера. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, Алексеев не хотел оплачивать штраф в размере 30 тысяч рублей, поэтому заявил, что все вопросы по этому поводу следует задавать менеджеру, которая вела его социальные сети. Впоследствии музыкант обжаловал решение. А ещё спустя время на его странице появился пост, в котором рэпер оправдывает удары Украины по Белгородской области, где, кстати, он жил долгое время.
В настоящее время суд рассматривает апелляцию Noizе MC о штрафе.
Напомним, Noize MC признали иноагентом осенью 2022 года. Но музыкант успел уехать в Литву ещё в 2021 году, после того как СК начал проверку его творчества на предмет "пропаганды негативного отношения к полицейским" и "реабилитации нацизма". В мае 2023 году на рэпера завели дело об отсутствии маркировки иноагента. Кроме того, общественники потребовали запретить продажу мерча Noize MC, чтобы деньги не пошли на поддержку ВСУ.
* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
ТАСС / Антон Белицкий