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16 мая, 16:35

На рэпера Noize MC завели дело об отсутствии маркировки иностранного агента

<p>Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Российского рэпера Noize MC (Иван Алексеев)*, признанного иностранным агентом и уехавшего в Литву, обвинили в отсутствии соответствующей маркировки. Ему грозит штраф в 50 тысяч рублей.

Как пишет SHOT, на певца уже завели административное дело и составили протокол. Решение будет выносить Кузьминский суд Москвы. Детали дела не сообщаются.

Концертный директор Noize MC требует от рэпера более 9 млн за "ложь в интервью"

Концертный директор Noize MC требует от рэпера более 9 млн за "ложь в интервью"

Напомним, Noize MC был признан иноагентом осенью 2022 года. Но музыкант успел уехать в Литву ещё в 2021 году, после того как СК начал проверку его творчества на предмет "пропаганды негативного отношения к полицейским" и "реабилитации нацизма". Кроме того, общественники потребовали запретить продажу мерча Noize MC, чтобы деньги не пошли на поддержку ВСУ.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов.

Татьяна Миссуми
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