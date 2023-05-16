На рэпера Noize MC завели дело об отсутствии маркировки иностранного агента

Российского рэпера Noize MC (Иван Алексеев)*, признанного иностранным агентом и уехавшего в Литву, обвинили в отсутствии соответствующей маркировки. Ему грозит штраф в 50 тысяч рублей.

Как пишет SHOT , на певца уже завели административное дело и составили протокол. Решение будет выносить Кузьминский суд Москвы. Детали дела не сообщаются.

Напомним, Noize MC был признан иноагентом осенью 2022 года. Но музыкант успел уехать в Литву ещё в 2021 году, после того как СК начал проверку его творчества на предмет "пропаганды негативного отношения к полицейским" и "реабилитации нацизма". Кроме того, общественники потребовали запретить продажу мерча Noize MC, чтобы деньги не пошли на поддержку ВСУ.