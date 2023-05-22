Покупателей мерча Земфиры и Noize MC захотели проверить на финансирование ВСУ

Общественники из "Ветеранов России" попросили проверить покупателей мерча Земфиры*, Ильи Варламова*, Noize MC (Иван Алексеев)* и прочих иноагентов на предмет финансирования ВСУ. Они направили заявления в Генпрокуратуру РФ и СК, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, активисты хотят добиться запрета продажи одежды, музыкальных пластинок и прочих вещей с изображением музыкантов, которые покинули Россию и активно высказываются против своей родины и проведения специальной военной операции. После переезда они уже не могут грести деньги лопатой на концертах, как раньше, поэтому вкладывают силы в раскрутку мерча. Причём зачастую формально онлайн-магазины оформлены на других людей и якобы не имеют никакой связи с иноагентами.

Общественники хотят перекрыть иноагентам последние источники дохода, говорят: не будет спроса — исчезнет и само предложение. Так, если фанатов артистов и звёзд станут проверять на спонсирование украинской армии, то вряд ли они захотят носить худи и футболки с Земфирой или другими певцами. Депутаты Госдумы также поддержали идею и потребовали запретить продавать мерч иноагентов. При этом в случае, если кому-то удастся снять этот статус, деньги с продаж предлагается передавать на нужды СВО.

"Считаю, что каждый из них должен публично извиниться перед россиянами. Я бы ещё предложил обязать каждого из бывших иноагентов, если его исключат из списка, отдавать 50% прибыли с каждого концерта на нужды Донбасса", — заявил депутат ГД Дмитрий Гусев.

Отменить продажу мерча Noize MC в России предложили ещё в апреле этого года. Сам певец уехал из страны в Литву ещё в 2021-м, после того как Следственный комитет начал проверку его творчества. Чтобы продолжать хорошо жить и вкусно кушать за границей, Иван и ценники за свой мерч выставляет соответствующие. Например, за пластинку придётся отдать более шести тысяч рублей и оплатить доставку.