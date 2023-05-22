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22 мая, 11:47

Покупателей мерча Земфиры и Noize MC захотели проверить на финансирование ВСУ

SHOT: "Ветераны России" призвали проверить покупателей мерча артистов-иноагентов

<p>Земфира и Noize MC во время выступлений. Обложка © ТАСС / Егор Алеев, © <a href="https://vk.com/photo-77521_457277630?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vk / Noize MC</a></p>

Земфира и Noize MC во время выступлений. Обложка © ТАСС / Егор Алеев, © Vk / Noize MC

Общественники из "Ветеранов России" попросили проверить покупателей мерча Земфиры*, Ильи Варламова*, Noize MC (Иван Алексеев)* и прочих иноагентов на предмет финансирования ВСУ. Они направили заявления в Генпрокуратуру РФ и СК, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, активисты хотят добиться запрета продажи одежды, музыкальных пластинок и прочих вещей с изображением музыкантов, которые покинули Россию и активно высказываются против своей родины и проведения специальной военной операции. После переезда они уже не могут грести деньги лопатой на концертах, как раньше, поэтому вкладывают силы в раскрутку мерча. Причём зачастую формально онлайн-магазины оформлены на других людей и якобы не имеют никакой связи с иноагентами.

Общественники хотят перекрыть иноагентам последние источники дохода, говорят: не будет спроса — исчезнет и само предложение. Так, если фанатов артистов и звёзд станут проверять на спонсирование украинской армии, то вряд ли они захотят носить худи и футболки с Земфирой или другими певцами. Депутаты Госдумы также поддержали идею и потребовали запретить продавать мерч иноагентов. При этом в случае, если кому-то удастся снять этот статус, деньги с продаж предлагается передавать на нужды СВО.

"Считаю, что каждый из них должен публично извиниться перед россиянами. Я бы ещё предложил обязать каждого из бывших иноагентов, если его исключат из списка, отдавать 50% прибыли с каждого концерта на нужды Донбасса", — заявил депутат ГД Дмитрий Гусев.

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Отменить продажу мерча Noize MC в России предложили ещё в апреле этого года. Сам певец уехал из страны в Литву ещё в 2021-м, после того как Следственный комитет начал проверку его творчества. Чтобы продолжать хорошо жить и вкусно кушать за границей, Иван и ценники за свой мерч выставляет соответствующие. Например, за пластинку придётся отдать более шести тысяч рублей и оплатить доставку.

* Внесены в реестр физлиц-иноагентов.

Николь Вербер
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