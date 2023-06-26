7 самых нелепых "модных" образов звёзд из 2000–2010-х, над которыми невозможно не смеяться

Джинсы с низкой талией, в которых буквально было невозможно сидеть, ибо абсолютно все видели ваш... кхм... багаж, легинсы, укороченные топы — все эти вещи сейчас вызывают нервный смех. А глядя на собственные фото того времени, хочется спрятаться под одеяло от стыда. Страдали от модных тенденций 2000-х и знаменитости. Решили вспомнить несколько звёздных образов, которые в настоящее время кажутся невероятно дикими.

1. Наташа Королёва

Певица Наташа Королёва и известный стриптизёр Тарзан (Сергей Глушко). Фото © ТАСС / Константин Кижель

Певица Наташа Королёва за модой следила всегда, в её арсенале чего только не было. Это и облегающие платья, и голые наряды, и мини-юбки, и прочее, и прочее. Вот здесь, например, один из популярных трендов того времени — колготки-авоська. Ой, извините, колготки в сеточку. Хотя от продуктовой сумки каждой советской хозяйки и не отличишь.

2. Лолита

Певица Лолита и художник Никас Сафронов. Фото © ТАСС / Антон Денисов

Лолита всегда была женщиной без комплексов. А потому во всём чувствует себя комфортно. Даже если одета в комбинацию. В таком спать ложатся, а не по кинофестивалям гуляют. Что поделать? Здесь певица как раз и пала жертвой популярного тогда облегающего короткого платья-комбинации на тонких бретельках. Да ещё и туфли с завязками до самых колен. Ну, звёздам всё можно. Однако одевались так не только они.

3. МакSим

Певица МакSим. Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

А вот ещё один анахронизм в демонстрации от певицы МакSим — легинсы под платьем. Помните? Ну кто так не одевался? И ведь казалось, что такой образ смотрится потрясающе. Артистка ещё и с цветами угадала. Белый с золотым — настоящая мелодия стиля и красоты 2000-х.

Певица МакSим. Фото © ТАСС / Антон Белицкий

И ещё один модный образ 2000–2010-х от Марины — брюки с заниженной талией. Кажется, держатся они на честном слове. Но так тогда и было — чем ниже, тем лучше.

4. Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Александра Яковлева

Король российской эстрады за модой следил всегда и поражал своих поклонников необычными образами с самого начала творческого пути. В 2000-х плоские кепки были весьма популярны как среди мужчин, так и среди женщин. Главное, носить надо было немного по диагонали. Правда, тут Филипп, особенно в сочетании с такой рубашкой и цепью, напоминает какого-то цыганского барона.

Певец Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Ну а пройти мимо этого образа певца мы никак не могли. Шуба, как известно, показатель достатка и роскоши. Так зачем ждать холодов и гулять в ней по улице? Можно и на сцену в таком виде выйти, показать, что она у тебя есть. Видимо, тогда Филипп очень замёрз, раз даже шапку не снял. И шарф, конечно же. В 2000-х шарф, в принципе, был обязательным аксессуаром практически для любого образа. А тут даже логично: шуба, шапка, шарф.

5. Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев. Фото © ТАСС / Виктор Лисицын, Эмиль Матвеев

Валерий Леонтьев всегда умел выглядеть эпатажно и при этом на стиле. А разрезы в 2000-х были наше всё. Наверное, поэтому певец на них и не скупился. Хотя, глядя на концертные образы, ясно становится одно: девиз Леонтьева — чем больше, тем лучше. Так что по мелочам он не разменивался.