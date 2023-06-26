Топ-6 поступков, которые нельзя совершать, когда узнаёшь об измене

Вряд ли, выходя замуж за любимого человека, девушка задумывается о том, что однажды её место попытается занять другая. Однако от этого никто не застрахован. И чувства, как ни печально, не длятся вечно. Но сразу срываться в истерику и решать вопрос сгоряча не стоит. Прежде необходимо обсудить всё с партнёром и уже вместе понять, есть ли у вас будущее. Вот несколько моментов, которым не стоит поддаваться, узнав о неверности.

1. Немедленно ставить точку в отношениях

Не спешите разрывать отношения, узнав про измену супруга. Фото © Shutterstock

Ну кто захочет продолжать отношения с человеком, который пошёл на предательство. Первое желание, конечно же, бежать без оглядки и никогда не вспоминать когда-то дорогого имени. Но не стоит так поступать. Вы ещё не знаете, как так случилось, что измена произошла, и произошла ли она вообще. Возможно, коварная завистница вас обманула. А если даже и нет, то и это ещё ничего не значит. Прежде чем пороть горячку, выслушайте супруга. Какова была причина? Единичный это случай или же между ними постоянный и долгоиграющий роман. В зависимости от этого вы можете простить мужа или, по крайней мере, закончить брак мирно, оставшись друзьями.

2. Мстить

Месть — это блюдо, которое подают холодным. Однако принесёт ли оно удовлетворение — большой вопрос. Обиженные и оскорблённые женщины способны мстить злостно и долго, пока не лишат изменщика буквально всего: друзей, денег, дома, опеки над детьми. А что? Сам виноват. Вот только постарайтесь вспомнить, что когда-то вы любили этого человека. И хоть и поступил он дурно, это не значит, что у него не было на то причины. Постарайтесь не смотреть на ситуацию однобоко. В его поступке есть и ваша вина. К тому же такое поведение вас вовсе не красит. По крайней мере, знакомые, наблюдающие за гневом, обрушенным на вашего благоверного, в конце концов будут сочувствовать уже ему. А сомнений, почему он нашёл другую, у них и вовсе не останется.

3. Отстраняться ото всех и уходить в себя

Отчего нельзя закрываться в себе, если муж вам изменил? Фото © Shutterstock

Иногда случается так, что женщине неизвестен даже сам факт измены, а только подозрения. Но всё равно она начинает заниматься самокопанием, объясняя себе ситуацию тем, что не желает плодить пустых слухов и портить мнение окружающих о своей семье. Вот только не надо думать, что если закрыться от всего мира и притвориться, что ничего не происходит, то это решит проблему. Это неизбежно приведёт к депрессии. Важно наладить контакт с партнёром, поговорить с ним, попытаться понять. И всё это спокойно и обдуманно. Если начнёте нападать, муж невольно будет защищаться, даже если ни в чём не виноват.

4. Выносить сор из избы

Обратной стороной медали будет попытка женщины рассказать абсолютно всем и каждому об измене мужа или подозрении, что та случилась. Далеко не все люди желают другим добра. Некоторые даже порадуются чужому несчастью, пустят слухи, начнут осуждать, давать "единственно верные" советы. Поверьте, делать этого не стоит. Да, рассказать нужно, но только тем, кому вы действительно доверяете, а лучше всего поговорить с психологом. Он и на путь направит, и уж точно никому не разболтает о ваших бедах.

5. Пытаться связаться с любовницей

Почему не стоит звонить любовнице мужа? Фото © Shutterstock

Пытаться связаться с любовницей мужа, звонить ей, скандалить, просить оставить семью в покое ни в коем случае не стоит. И вот почему. Во-первых, она может даже не знать, что у её дорогого и важного человека есть законная супруга. Во-вторых, если нет прямых доказательств, возможно, вы просто оскорбите невинную женщину. А в-третьих, унизите и выставите себя истеричкой. Падать лицом перед соперницей уж точно недопустимо. Может так случиться, что мужчина будет выбирать между вами. И если свой брак сохранить вам всё ещё хочется, то лучше показать себя с наилучшей стороны.

6. Впадать в самобичевание

Да, конечно, когда отношения дали трещину, как правило, виноваты обе стороны. Но решение каждый принимает за себя осознанно. Уж точно не стоит во всём винить себя и впадать в депрессию. Самобичеванием проблему не решить. Если вы хотите сохранить брак, поговорите с супругом, психологом, попытайтесь разобраться в причинах и обдумать дальнейшее будущее.