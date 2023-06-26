Как воспитать ужасных детей, или 7 историй от родителей, не справившихся со своими обязанностями

Недавно на Reddit нашлось целое сообщество родителей, которые делятся своим, мягко говоря, неудачным опытом. В одном треде они рассказали, как облажались в воспитании детей. Пересказываем эти истории вам, чтобы научиться на чужих ошибках и ни за что не повторить их в своей жизни.

"Родители как-то обсуждали, что они хотели бы сделать всё по-другому с моим братом, чтобы он не превратился в жестокого, бездомного, наркозависимого человека. Им жаль, что они не отправили его на терапию до того, как начались проблемы. А ещё жалеют, что так часто на нас всех кричали. И хотели бы быть более терпеливыми, прощающими наши ошибки. Вообще, они много чего хотят… Но ничего не делают", — WoodpeckerSignal9947.

Способы воспитания детей, которые не сработали. Фото © Shutterstock

"Я беспокоюсь о своём младшем сыне. Он высокий, спортивный, привлекательный и очень харизматичный. <…> Но в своём возрасте явно не готов ко всему этому вниманию, оказываемому вокруг. Пока девчонки выстраиваются в очередь, чтобы сказать, какой он классный, сын воспринимает всё как должное. Конечно, мы все о таком мечтали в школе, но это реальная проблема. Он стал дерзким и думает, что все к нему так и будут относиться — как к королю. Может, так и будет, у него такой тип личности. Но для этого сыну нужно относиться к другим с таким же уважением, которое он ожидает к себе. Уверенность — это хорошо, но её нужно сочетать с добротой. Другие наши дети очень гармоничные. Надеюсь, с младшеньким у нас получится решить проблему", — KelvinGauss.

"Хотела бы я раньше знать, что некоторым бабушкам и дедушкам просто нельзя позволять общаться с их внуками, которые всё впитывают как губка. Просто пораньше осознать, что вычёркивать людей из жизни — это нормально", — comeupforairyou.

Какие ошибки в воспитании детей можно избежать. Фото © Shutterstock

"Мы хотели, чтобы дети были счастливы, поэтому, кажется, избаловали их. Они совершенно не готовы к взрослой жизни. Оглядываясь назад, я понимаю, что усвоение некоторых не самых приятных жизненных уроков в детстве помогает подготовиться к ним и наносит гораздо меньший вред, чем усвоение этих уроков во взрослом возрасте", — albyagolfer.

"Будьте крайне осторожны в том, с кем именно вы заводите детей. Если бы я могла переиграть всё заново, я нашла бы отца для своих детей получше. Потому что в итоге мои детишки остались с одним родителем, который был полностью перегружен, пытаясь сделать работу двух человек, а дети были предоставлены сами себе", — heatherLovesbrandon.

Какие бывают ошибки в воспитании детей. Фото © Shutterstock

"Ох! Мы открыто говорили с нашим сыном обо всём на свете: об управлении деньгами, сексуальности, свиданиях, о том, как обращаться с другими людьми, алкоголизме и его последствиях. Мы с ним также вместе посмотрели массу документальных фильмов на все вышеперечисленные темы. <…> Когда сыну исполнилось 18, он начал делать буквально всё то, от чего мы отговаривали. Это были тяжёлые несколько лет: парень потерял девушку, работу и провёл некоторое время в тюрьме. Думаю, он начинает прислушиваться к нам, в последнее время у него всё налаживается. И мы поддерживаем его, несмотря на то как тяжело это было. Мне даже грустно это писать. Сложно сказать, что можно было сделать по-другому, — вот что я вынесла из ситуации. Не забивайте на своего ребёнка, делайте всё возможное и осознайте, что вы не сможете контролировать всё на свете", — YamahaRyoko.

Родители делятся опытом: как воспитать своих детей, чтобы не облажаться. Фото © Shutterstock

"Я много о чём жалею. Хочу повернуть время вспять и больше не настаивать на том, чтобы они ели каждый вечер вместе с нами, находить больше времени и проводить его вместе, больше ездить на природу, чтобы дети исследовали нашу планету с ранних лет и поняли, как это круто — справляться с задачей без чьей-либо помощи. И быть терпеливее", — ThatsMrDickfaceToYou.