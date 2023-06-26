Стало известно, во сколько россиянкам обойдутся сборы в отпуск

В преддверии сезона отпусков россиянки стали чаще интересоваться бьюти-услугами, выяснили эксперты "Авито", результаты их исследования есть в распоряжении Лайфа. Так, в мае 2023 года спрос на эту категорию вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причём наилучшую динамику показывают услуги для бровей и ресниц (более чем в четыре раза), в среднем мастера данной категории просят за свою работу 400–1200 рублей. Однако, например, ламинирование ресниц или перманентный макияж бровей обойдутся дороже — более 3000 рублей.

Популярны у россиянок и услуги в сфере эпиляции (стали искать в два раза чаще), в среднем за которые предстоит отдать 3500 рублей. Также большим спросом пользуются мастера по маникюру и педикюру (рост на 70%). Стоимость их услуг начинается от 800 рублей и может расти в зависимости от выбранного лака и иных предпочтений.

Кроме того, россиянки стали чаще воплощать свои мечты об идеальной причёске. Так, интерес к услугам парикмахеров вырос на 63%, размер оплаты варьируется от вида работы: за подравнивание кончиков в среднем придётся отдать 500 рублей, за кератиновое выпрямление — от 2000 рублей, а за сложное окрашивание волос средней длины — от 2500 рублей.

Однако в преддверии отпусков россиянки желают не только "временных" изменений. Например, они активно интересуются пирсингом и тату (на 66% чаще, чем в прошлом году). В среднем за такую услугу придётся отдать 1200 рублей, причём сумма может увеличиться в зависимости от сложности запрашиваемой работы.