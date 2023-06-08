От аллергии до опухолей: Терапевт перечислила таящие в себе опасность бьюти-процедуры

Самыми небезопасными для здоровья бьюти-процедурами можно назвать татуаж, ботокс и пластику груди. Об этом Лайфу рассказала терапевт, доктор медицинских наук, профессор Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова, комментируя новость о тяжёлом отёке лица у жительницы Подмосковья после татуажа бровей.

"Одна из опасностей при проведении татуажа связана с использованием красящего пигмента. Косметологи любят называть его гипоаллергенным. Но в его составе имеются консервирующие вещества. Они-то и могут вызвать тяжёлую аллергическую реакцию и воспаление", — объяснила она.

Также есть вероятность инфицирования места введения препарата под кожу и в дальнейшем — заражения всего организма. Кроме того, пигмент может приобрести совершенно другой цвет под воздействием температуры тела человека или косметических средств для ухода за лицом, предупредила медик.

На втором месте — инъекции ботокса. "Уколы красоты" могут вызвать сильную аллергию или инфицирование, в том числе в случае некачественно обработанных игл. Замыкает тройку опасных процедур пластика груди, особенно если женщина ещё не стала мамой. Дело в том, что после хирургического вмешательства под вопросом окажется грудное вскармливание ребёнка. Также вероятны воспаления, нагноения, вплоть до абсцессов и флегмон, а как наихудший вариант — развитие опухоли.

На четвёртой позиции — липосакция, то есть удаление жировых отложений хирургическим путём. Процедура чревата риском операционного заражения, предупредила собеседница Лайфа. Могут развиться воспаления и нарушится обмен веществ. Пивоварова отметила, что если есть желание изменить внешность, то нужно внимательно отнестись к выбору специалиста, изучить его дипломы и сертификаты, а также узнать о противопоказаниях услуги.