От аллергии до опухолей: Терапевт перечислила таящие в себе опасность бьюти-процедуры
Врач Пивоварова назвала татуаж и ботокс самыми опасными процедурами
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Самыми небезопасными для здоровья бьюти-процедурами можно назвать татуаж, ботокс и пластику груди. Об этом Лайфу рассказала терапевт, доктор медицинских наук, профессор Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова, комментируя новость о тяжёлом отёке лица у жительницы Подмосковья после татуажа бровей.
"Одна из опасностей при проведении татуажа связана с использованием красящего пигмента. Косметологи любят называть его гипоаллергенным. Но в его составе имеются консервирующие вещества. Они-то и могут вызвать тяжёлую аллергическую реакцию и воспаление", — объяснила она.
Также есть вероятность инфицирования места введения препарата под кожу и в дальнейшем — заражения всего организма. Кроме того, пигмент может приобрести совершенно другой цвет под воздействием температуры тела человека или косметических средств для ухода за лицом, предупредила медик.
На втором месте — инъекции ботокса. "Уколы красоты" могут вызвать сильную аллергию или инфицирование, в том числе в случае некачественно обработанных игл. Замыкает тройку опасных процедур пластика груди, особенно если женщина ещё не стала мамой. Дело в том, что после хирургического вмешательства под вопросом окажется грудное вскармливание ребёнка. Также вероятны воспаления, нагноения, вплоть до абсцессов и флегмон, а как наихудший вариант — развитие опухоли.
На четвёртой позиции — липосакция, то есть удаление жировых отложений хирургическим путём. Процедура чревата риском операционного заражения, предупредила собеседница Лайфа. Могут развиться воспаления и нарушится обмен веществ. Пивоварова отметила, что если есть желание изменить внешность, то нужно внимательно отнестись к выбору специалиста, изучить его дипломы и сертификаты, а также узнать о противопоказаниях услуги.
Напомним, в подмосковном Сергиевом Посаде врачи спасли от смерти 32-летнюю женщину, у которой возник сильный отёк после татуажа бровей. Реакцию вызвал пигмент, содержащийся в краске. Пациентку уже выписали после проведённой терапии.