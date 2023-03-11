Названа главная причина появления герпеса после татуажа губ

Татуаж не может стать причиной возникновения герпеса на губах, но в ряде случаев он способен пробудь этот вирус в организме. Лайф узнал у специалиста по перманентному макияжу Валерии Барченко, когда нельзя соглашаться на процедуру.

Специалист по перманентному макияжу Валерия Барченко рассказала о связи герпеса и татуажа. Фото предоставлено героиней публикации.

"Бытует такое мнение, что перманентный макияж может привести к появлению герпеса. На самом деле, вирус герпеса живёт в каждом человеке. Существует множество его разновидностей. Герпес напрямую связан с иммунитетом. Он выходит наружу, когда падает иммунитет", — объяснила она.

Во время процедуры нарушается целостность внешних слоёв кожи, что на фоне сниженного иммунитета и при предрасположенности к локализации герпеса именно в области губ может привести к его активизации, продолжила эксперт. Поэтому, по её словам, не следует записываться на татуаж сразу после ОРВИ, ковида и других вирусных инфекций. Если же герпес уже возник, то следует предварительно восстановить иммунитет.

"Если вы пропили лекарства, которые прописывает терапевт, нужно подождать не менее двух-трёх месяцев для полного восстановления, так как герпес — это долгая история. Если сделать процедуру в тот момент, когда иммунитет ещё не восстановился, есть риск получить в результате новую активацию вируса", — уточнила Барченко.

Она подчеркнула, что неверно считать причиной герпеса перманентный макияж. Процедура может лишь спровоцировать вирус на фоне слабого иммунитета и при наличии предрасположенности к болезни, подытожила собеседница Лайфа.