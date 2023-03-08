Россиянкам рассказали о техниках перманентного макияжа и как в них не запутаться

Существует множество названий техник выполнения перманентного макияжа, но на самом деле способов в разы меньше, чем предлагают женщинам мастера. Как в них не запутаться и подобрать себе нужный татуаж бровей, губ и век, рассказала в беседе с Лайфом специалист по перманентному макияжу со стажем более 25 лет Валерия Барченко.

Специалист по перманентному макияжу Валерия Барченко. Фото © Предоставлено Лайфу

В сфере перманентного макияжа вместе с увеличением числа специалистов возрастает и количество новых названий для различных техник. Однако наименования зачастую обусловлены творческим подходом мастера и являются определённым маркетинговым ходом, что вводит клиента в заблуждение. Чтобы не потеряться в разных названиях, возможно, одной и той же техники, следует обращать внимание на качество самой работы, на то, что больше нравится, при этом знать основу выполнениях этих процедур.

"В перманентном макияже бровей существуют две базовые техники — линейная и теневая. Линейную часто называют "волосковой". Теневая техника перманентного макияжа может скрываться за такими названиями, как "растушёвка", "градиент", "пудровые брови", "напыление" и так далее", — объяснила эксперт.

По её словам, линейная техника требует от специалиста ювелирной работы, ведь он должен не просто прорисовать каждый волосок, но сделать это максимально естественно и красиво. По всему миру мастеров, которые владеют ею и делают это качественно, можно пересчитать по пальцам. А вот теневая техника простая в исполнении. В ней работает большинство мастеров. Одним из самых популярных трендов нескольких последних лет являются так называемые пудровые брови.

Также есть смешанный вариант перманентного макияжа бровей, который считается чем-то средним между линейной техникой и теневой. Получается, в этом случае вырисовываются волоски и выполняется растушёвка.

В сфере перманентного макияжа губ тоже есть свои модные тенденции, в основе которых лежит та же теневая техника. Наиболее популярная сегодня называется "акварель" — нюдовый татуаж, выполненный в максимально натуральных и естественных оттенках. Другой тренд — 3D-губы, что позволяет создать дополнительный объём и скорректировать форму. Есть также техника "омбре", для которой используется от четырёх-пяти оттенков пигментов. При таком перманенте губы получаются максимально естественными, насыщенными по цвету и имеют дополнительный объём.

Что же касается перманентного макияжа век, то наиболее популярно сегодня прокрашивание межресничного пространства. Как объяснила Барченко, сегодня господствуют тенденции, подчёркивающие натуральность, поэтому стрелки и "смоки айс" в этой сфере отошли на задний план.