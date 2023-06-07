В Подмосковье врачи спасли женщину, которая едва не погибла после татуажа бровей

В подмосковном Сергиевом Посаде врачи спасли 32-летнюю женщину, у которой возник сильный отёк после татуажа бровей. Если бы не вмешательство врачей, пациентка могла погибнуть, сообщили в региональном Минздраве.

Уточняется, что состояние женщины ухудшилось на утро после процедуры татуажа. В области бровей появился отёк, который начал переходить на переносицу. Врачи диагностировали у пациентки отёк глубоких слоёв кожи и подкожных тканей.

"Такую реакцию обычно вызывают лекарственные препараты, яды, пищевые аллергены или пыльца. В нашем случае аллергию спровоцировал пигмент, который содержался в краске. Такое состояние могло привести к тяжёлой форме отёка горла и дыхательных путей, вплоть до летального исхода", — сказала заведующая терапевтическим отделением № 2 больницы Сергиева Посада Марина Козлова.

По её словам, девушка в течение двух дней проходила детоксикационную и антигистаминную терапию. После этого она стала чувствовать себя значительно лучше. Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение.