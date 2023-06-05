В Москве спасли мужчину, у которого тромб попал в мозг

В Москве врачи МОНИКИ сохранили жизнь 60-летнему мужчине, у которого случился ишемический инсульт. В мозговую артерию пациента мигрировал тромб. Для извлечения применяли эндоваскулярную тромбэктомию.

По данным телеканала "360", мужчина поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии на плановую операцию, однако через три дня у него диагностировали ишемический инсульт. Врачи срочно провели ещё одну операцию.

"Для выполнения операции использовался современный малоинвазивный сосудистый доступ через артерию на запястье, через которую в правую среднюю мозговую артерию был проведён катетер для аспирации тромба", — отметил рентгенэндоваскулярный хирург Максим Капранов.

Он добавил, что операцию делали в кратчайшие сроки. В данном случае промедление могло привести к непоправимым последствиям, ведь каждая минута была равна гибели почти двух миллионов нейронов. После операции пациент хорошо себя чувствует, его выписали из больницы и назначили занятия с логопедом, массаж, гимнастику и магнитотерапию.