Двухлетняя дочь популярной блогерши выпала из окна и умерла в свой день рождения
Блогер Арина Шальнова сообщила о смерти своей дочери после падения из окна
Арина Шальнова с дочерью. Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / _shlnv_
Блогер Арина Шальнова рассказала, что её двухлетняя дочь Эмили выпала из окна квартиры на пятом этаже и умерла в больнице в свой день рождения. Об этом тиктокерша написала в соцсети.
"Эмили выпала из окна пятого этажа 22 мая. У неё были перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговая травма, вследствие чего отёк мозга. Она лежала в коме, у неё была остановка сердца, её откачивали", — написала Шальнова.
Однако врачи не смогли спасти малышку — она умерла 10 июня, в день когда ей исполнилось два года. Шальнова винит в трагедии себя, хотя, по её словам, родственники убеждают в том, что это был несчастный случай. Сейчас блогерша переживает депрессию и постоянную душевную боль от случившегося, она продолжает постить в соцсети фотографии дочки и признаваться ей в любви.
"Я до сих пор не верю! Ты самое лучшее, что происходило за всю мою жизнь, мне тебя очень не хватает", — пишет Шальнова.
Ранее сообщалось, что в Москве мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже. Пострадавшего госпитализировали. Мама малыша не заметила, как он опёрся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.