Двухлетняя дочь популярной блогерши выпала из окна и умерла в свой день рождения

Блогер Арина Шальнова рассказала, что её двухлетняя дочь Эмили выпала из окна квартиры на пятом этаже и умерла в больнице в свой день рождения. Об этом тиктокерша написала в соцсети.

"Эмили выпала из окна пятого этажа 22 мая. У неё были перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговая травма, вследствие чего отёк мозга. Она лежала в коме, у неё была остановка сердца, её откачивали", — написала Шальнова.

Однако врачи не смогли спасти малышку — она умерла 10 июня, в день когда ей исполнилось два года. Шальнова винит в трагедии себя, хотя, по её словам, родственники убеждают в том, что это был несчастный случай. Сейчас блогерша переживает депрессию и постоянную душевную боль от случившегося, она продолжает постить в соцсети фотографии дочки и признаваться ей в любви.

"Я до сих пор не верю! Ты самое лучшее, что происходило за всю мою жизнь, мне тебя очень не хватает", — пишет Шальнова.