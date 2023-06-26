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26 июня, 13:11

Двухлетняя дочь популярной блогерши выпала из окна и умерла в свой день рождения

Блогер Арина Шальнова сообщила о смерти своей дочери после падения из окна

<p>Арина Шальнова с дочерью. Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / _shlnv_</p>

Арина Шальнова с дочерью. Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / _shlnv_

Блогер Арина Шальнова рассказала, что её двухлетняя дочь Эмили выпала из окна квартиры на пятом этаже и умерла в больнице в свой день рождения. Об этом тиктокерша написала в соцсети.

"Эмили выпала из окна пятого этажа 22 мая. У неё были перелом лобной кости и двух теменных зон, черепно-мозговая травма, вследствие чего отёк мозга. Она лежала в коме, у неё была остановка сердца, её откачивали", написала Шальнова.

Однако врачи не смогли спасти малышку — она умерла 10 июня, в день когда ей исполнилось два года. Шальнова винит в трагедии себя, хотя, по её словам, родственники убеждают в том, что это был несчастный случай. Сейчас блогерша переживает депрессию и постоянную душевную боль от случившегося, она продолжает постить в соцсети фотографии дочки и признаваться ей в любви.

"Я до сих пор не верю! Ты самое лучшее, что происходило за всю мою жизнь, мне тебя очень не хватает", — пишет Шальнова.

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Татьяна Миссуми
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