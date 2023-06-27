"Это больно": Стало известно, сколько времени Костомаров проводит в протезах
ТАСС: Костомаров занимается на протезах не более часа в день
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который накануне показал видео тренировки, занимается на протезах не более часа в день. Спортсмен только привыкает к ним и всё ещё находится в реанимации.
"Не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время. К протезированию рук пока ещё не приступали", — утверждает источник ТАСС.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале 2023 года. Уже в больнице у спортсмена развился сепсис, из-за чего врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. 26 июня Костомаров впервые показал на видео, как протекает его восстановление: олимпиец занимается на велотренажёре и слушает песню "Мачете" "По-любому красавчик".
Пётр Ковалев / ТАСС