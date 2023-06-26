Стало известно о долге Костомарова перед налоговой
SHOT: Роман Костомаров имеет долг по уплате налогов в 112 тысяч рублей
Российский фигурист Роман Костомаров, переживший несколько ампутаций и проходящий реабилитацию, имеет задолженность по уплате налогов в размере 112 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT, ссылаясь на данные ФНС.
По данным телеграм-канала, реабилитация Костомарова в Коммунарке будет продолжаться минимум до осени — уже распланирован график. Врачи займутся протезированием конечностей олимпийского чемпиона, восстановлением внутренних органов и психологического здоровья. Напомним, ранее стало известно о тяжёлой депрессии Костомарова. Поклонники переживают, что спортсмена может выбить из колеи ещё и новость о долгах перед налоговой.
Дети Костомарова сейчас живут с его матерью, жена много времени проводит с ним в больнице. Семья очень устала за последние полгода, но верит в лучшее, пишет SHOT.
Романа Костомарова доставили в московскую клинику с пневмонией в январе этого года. Вскоре у него развился сепсис, поэтому врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках, также спортсмен пережил два инсульта. Сейчас Костомарова готовят к протезированию. Психологи работают со спортсменом, помогая ему преодолеть нервные срывы.
ТАСС / Елена Никитченко