Стало известно о долге Костомарова перед налоговой

Российский фигурист Роман Костомаров, переживший несколько ампутаций и проходящий реабилитацию, имеет задолженность по уплате налогов в размере 112 тысяч рублей. Об этом пишет SHOT, ссылаясь на данные ФНС.

По данным телеграм-канала, реабилитация Костомарова в Коммунарке будет продолжаться минимум до осени — уже распланирован график. Врачи займутся протезированием конечностей олимпийского чемпиона, восстановлением внутренних органов и психологического здоровья. Напомним, ранее стало известно о тяжёлой депрессии Костомарова. Поклонники переживают, что спортсмена может выбить из колеи ещё и новость о долгах перед налоговой.