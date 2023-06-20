Навка рассказала о состоянии Костомарова после появления тревожных новостей о фигуристе

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, переживший несколько ампутаций, каждый день делает упражнения для предстоящего протезирования. Об этом сообщила его бывшая партнёрша, олимпийская чемпионка Татьяна Навка после появления новостей о нервных срывах у спортсмена.

"Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идёт", — отметила Навка в беседе с ТАСС.