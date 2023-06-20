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20 июня, 17:17

Навка рассказала о состоянии Костомарова после появления тревожных новостей о фигуристе

Навка рассказала о состоянии Костомарова и подготовке фигуриста к протезированию

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, переживший несколько ампутаций, каждый день делает упражнения для предстоящего протезирования. Об этом сообщила его бывшая партнёрша, олимпийская чемпионка Татьяна Навка после появления новостей о нервных срывах у спортсмена.

"Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идёт", — отметила Навка в беседе с ТАСС.

Стало известно о нервных срывах Костомарова во время подгонки протезов

Стало известно о нервных срывах Костомарова во время подгонки протезов

Напомним, Романа Костомарова доставили в московскую клинику с пневмонией в январе этого года. Вскоре у него развился сепсис, поэтому врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках, также спортсмен пережил два инсульта. Сейчас Костомарова готовят к протезированию.

Андрей Бражников
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