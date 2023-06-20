Стало известно о нервных срывах Костомарова во время подгонки протезов

Российскому фигуристу Роману Костомарову, который пережил несколько ампутаций после тяжёлой болезни, подбирают протезы, его психическое состояние вызывает беспокойство врачей. Об этом пишет Sport24, ссылаясь на свой источник.

"Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы. На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить. Это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель", — пояснил собеседник издания.