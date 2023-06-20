Стало известно о нервных срывах Костомарова во время подгонки протезов
СМИ: Костомарову подгоняют протезы, но его психическое состояние нестабильно
Роман Костомаров. Фото © Getty Images / Visual China Group
Российскому фигуристу Роману Костомарову, который пережил несколько ампутаций после тяжёлой болезни, подбирают протезы, его психическое состояние вызывает беспокойство врачей. Об этом пишет Sport24, ссылаясь на свой источник.
"Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы. На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить. Это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель", — пояснил собеседник издания.
По его словам, со спортсменом постоянно работают психологи. У Костомарова случаются нервные срывы, его психическое состояние неустойчивое, на данный момент он не готов к этапу социализации в обществе, добавил источник.
Напомним, Романа Костомарова доставили в московскую клинику с пневмонией в январе этого года. Вскоре у него развился сепсис, поэтому врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках, также спортсмен пережил два инсульта. Сейчас Костомарова готовят к протезированию.