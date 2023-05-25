Психолог оценил шансы Костомарова выйти из тяжелейшей депрессии
Психолог Поляков: Костомаров без помощи специалистов не выйдет из депрессии
Нынешнее эмоциональное состояние знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова обусловлено потерей возможности заниматься любимым делом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал исполняющий обязанности декана факультета психологии Государственного университета просвещения, кандидат психологических наук Александр Поляков. Так он прокомментировал сообщения о том, что 46-летнего спортсмена не удаётся вывести из серьёзной депрессии после ампутации.
"Я думаю, у спортсмена сейчас растерянность и апатия. Роман потерял возможность делать любимое дело. Сможет ли он пережить утрату привычного для него образа жизни, зависит от его внутренних ресурсов, насколько он силён психологически, насколько эмоционально стабилен, объективно оценивает ситуацию", — сказал психолог, отметив, что самостоятельно выйти из кризиса Костомарову не удастся.
Семья и её поддержка в данной ситуации, конечно же, важны, но недостаточны, считает он. По словам нашего собеседника, главное, чтобы с Костомаровым работали и психиатр, и психолог. Профессионалы с помощью специальных методик смогут вернуть ему силы, а также стабилизировать эмоциональное состояние. Поляков напомнил, что принятие последствий болезни происходит со временем, а утрата чего-то — это не только кризис, но и источник роста.
Напомним, что прославленного российского фигуриста Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. Только 8 мая Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации.
ТАСС / Никитченко Елена