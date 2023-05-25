Психолог оценил шансы Костомарова выйти из тяжелейшей депрессии

Нынешнее эмоциональное состояние знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова обусловлено потерей возможности заниматься любимым делом. Об этом в беседе с Лайфом рассказал исполняющий обязанности декана факультета психологии Государственного университета просвещения, кандидат психологических наук Александр Поляков. Так он прокомментировал сообщения о том, что 46-летнего спортсмена не удаётся вывести из серьёзной депрессии после ампутации.

"Я думаю, у спортсмена сейчас растерянность и апатия. Роман потерял возможность делать любимое дело. Сможет ли он пережить утрату привычного для него образа жизни, зависит от его внутренних ресурсов, насколько он силён психологически, насколько эмоционально стабилен, объективно оценивает ситуацию", — сказал психолог, отметив, что самостоятельно выйти из кризиса Костомарову не удастся.