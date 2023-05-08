"Я справлюсь со всем": Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации
Костомаров: Врачи вытащили меня с того света и по-прежнему работают со мной
Роман Костомаров впервые вышел на связь после тяжёлой болезни. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs
Российский фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. В соцсетях он опубликовал пост, в котором поблагодарил всех тех, кто переживает за него.
"Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь", — отметил Костомаров, выложив фото в худи с надписью "Без комментариев".
Спортсмен добавил, что у него "много трудностей ещё впереди", но он надеется, что справится благодаря близким, родным, а ещё врачам, которые "вытащили его с того света".
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. Сообщалось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности.