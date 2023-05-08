"Я справлюсь со всем": Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации

Российский фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. В соцсетях он опубликовал пост, в котором поблагодарил всех тех, кто переживает за него.

"Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь", — отметил Костомаров, выложив фото в худи с надписью "Без комментариев".