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8 мая, 13:41

"Я справлюсь со всем": Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации

Костомаров: Врачи вытащили меня с того света и по-прежнему работают со мной

<p>Роман Костомаров впервые вышел на связь после тяжёлой болезни. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs</p>

Роман Костомаров впервые вышел на связь после тяжёлой болезни. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Российский фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. В соцсетях он опубликовал пост, в котором поблагодарил всех тех, кто переживает за него.

"Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь", — отметил Костомаров, выложив фото в худи с надписью "Без комментариев".

Спортсмен добавил, что у него "много трудностей ещё впереди", но он надеется, что справится благодаря близким, родным, а ещё врачам, которые "вытащили его с того света".

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Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. Сообщалось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности.

Никита Осипов
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