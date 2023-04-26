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26 апреля, 12:35

СМИ узнали о трудностях, которые испытывает Костомаров в ходе реабилитации

РБК: Костомаров испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей. Об этом пишет "РБК Спорт", ссылаясь на источники в окружении спортсмена.

Специалисты восстанавливают работу лёгких и конечностей Костомарова

Специалисты восстанавливают работу лёгких и конечностей Костомарова

Как заявил один из собеседников издания, с Костомаровым сейчас работают лучшие специалисты по реабилитации, которые усиленно пытаются восстановить подвижность конечностей, однако фигуристу трудно даются упражнения. Другой источник добавил, что, несмотря на сложности, связанные с реабилитацией, состояние Костомарова не ухудшается и остаётся стабильным.

Как сообщал Лайф, Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией в январе 2023 года. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас спортсмена готовят к протезированию, в реанимации он проведёт ещё два-три месяца. Лайф также писал, что состояние фигуриста стабильное, он делает в больнице восстанавливающие упражнения и очень хочет отправиться домой.

Костомарова ждёт несколько операций перед протезированием

Костомарова ждёт несколько операций перед протезированием

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Иван Косицын
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