СМИ узнали о трудностях, которые испытывает Костомаров в ходе реабилитации

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей. Об этом пишет "РБК Спорт", ссылаясь на источники в окружении спортсмена.

Как заявил один из собеседников издания, с Костомаровым сейчас работают лучшие специалисты по реабилитации, которые усиленно пытаются восстановить подвижность конечностей, однако фигуристу трудно даются упражнения. Другой источник добавил, что, несмотря на сложности, связанные с реабилитацией, состояние Костомарова не ухудшается и остаётся стабильным.