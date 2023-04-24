КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

24 апреля, 16:55

Специалисты восстанавливают работу лёгких и конечностей Костомарова

"Спорт-Экспресс": Костомаров продолжает восстанавливаться после болезни

После тяжёлой болезни российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстановительные процедуры. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, сейчас специалисты занимаются с Костомаровым восстановлением стабильной работы лёгких, а также подвижности конечностей. Его состояние оценивают как стабильное, ухудшений нет.

Стало известно, в каком состоянии сейчас находится Костомаров

Стало известно, в каком состоянии сейчас находится Костомаров

Напомним, фигуриста Романа Костомарова в январе 2023 года госпитализировали с пневмонией. Из-за сепсиса врачи ампутировали спортсмену конечности. Сейчас его готовят к протезированию, перед этим Костомарова ждёт несколько операций. Восстановление фигуриста может занять несколько лет.

Обложка ©

LIFE / Давид Давашкин

Илья Суриков
  • Новости
  • Роман Костомаров
  • Фигурное катание
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров