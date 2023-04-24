Специалисты восстанавливают работу лёгких и конечностей Костомарова
"Спорт-Экспресс": Костомаров продолжает восстанавливаться после болезни
После тяжёлой болезни российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстановительные процедуры. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, сейчас специалисты занимаются с Костомаровым восстановлением стабильной работы лёгких, а также подвижности конечностей. Его состояние оценивают как стабильное, ухудшений нет.
Напомним, фигуриста Романа Костомарова в январе 2023 года госпитализировали с пневмонией. Из-за сепсиса врачи ампутировали спортсмену конечности. Сейчас его готовят к протезированию, перед этим Костомарова ждёт несколько операций. Восстановление фигуриста может занять несколько лет.
LIFE / Давид Давашкин