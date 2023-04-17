Костомарова ждёт несколько операций перед протезированием
ТАСС: Роману Костомарову сделают несколько операций перед протезированием
Российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова перед протезированием ждёт несколько операций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Роману ещё предстоит несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация", — сообщил собеседник агентства.
При этом домой, по его словам, спортсмен попадёт ещё нескоро: ему необходимо полностью адаптироваться к протезам. К слову, Костомаров хочет покинуть больницу сам, выйти из её стен "самостоятельным человеком", добавил источник.
Как уже рассказывал Лайф, Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией ещё в начале этого года. Тогда из-за развившегося сепсиса специалистам пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей. К счастью, после этого фигурист пришёл в сознание. Ранее сообщалось, что сейчас его готовят к протезированию, по некоторым данным, в реанимации он проведёт ещё два-три месяца. Кстати, спортсмен уже делает успехи, например, недавно он научился садиться на кровать без посторонней помощи.
Агентство "Москва" / Авилов Александр