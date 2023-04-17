Костомарова ждёт несколько операций перед протезированием

Российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова перед протезированием ждёт несколько операций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Роману ещё предстоит несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация", — сообщил собеседник агентства.