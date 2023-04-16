КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

16 апреля, 16:18

В окружении Костомарова рассказали о "пасхальном чуде"

<p>Роман Костомаров. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Роман Костомаров. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, за которого уже несколько месяцев молится вся страна, значительно улучшилось. В окружении звёздного пациента даже назвали темпы его выздоровления "пасхальном чудом".

Костомаров проводит этот светлый праздник в окружении семьи и друзей в больнице. Госпитализированного фигуриста впервые после госпитализации позволили навестить его дочери и сыну.

"Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо", — приводит РБК слова своего источника из окружения спортсмена.

Семилетний сын и 12-летняя дочь впервые навестили Костомарова в реанимации

Семилетний сын и 12-летняя дочь впервые навестили Костомарова в реанимации

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января 2023 года. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести ему несколько операций по ампутации. Сейчас фигурист пришёл в сознание, его готовят к протезированию, он пробудет в реанимации ещё два-три месяца. Ранее сообщалось, что Костомаров научился садиться на кровать без посторонней помощи.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Роман Костомаров
  • Фигурное катание
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров