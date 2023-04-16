В окружении Костомарова рассказали о "пасхальном чуде"
Роман Костомаров. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, за которого уже несколько месяцев молится вся страна, значительно улучшилось. В окружении звёздного пациента даже назвали темпы его выздоровления "пасхальном чудом".
Костомаров проводит этот светлый праздник в окружении семьи и друзей в больнице. Госпитализированного фигуриста впервые после госпитализации позволили навестить его дочери и сыну.
"Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо", — приводит РБК слова своего источника из окружения спортсмена.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января 2023 года. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести ему несколько операций по ампутации. Сейчас фигурист пришёл в сознание, его готовят к протезированию, он пробудет в реанимации ещё два-три месяца. Ранее сообщалось, что Костомаров научился садиться на кровать без посторонней помощи.