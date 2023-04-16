В окружении Костомарова рассказали о "пасхальном чуде"

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, за которого уже несколько месяцев молится вся страна, значительно улучшилось. В окружении звёздного пациента даже назвали темпы его выздоровления "пасхальном чудом".

Костомаров проводит этот светлый праздник в окружении семьи и друзей в больнице. Госпитализированного фигуриста впервые после госпитализации позволили навестить его дочери и сыну.