Семилетний сын и 12-летняя дочь впервые навестили Костомарова в реанимации
СМИ: Детям Костомарова впервые разрешили навестить отца в реанимации
Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Никитченко Елена
Семилетний сын и 12-летняя дочь впервые навестили олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова в больнице, утверждает издание Voice. Анастасии 12 лет, Илье семь.
"В течение трёх месяцев медики пропускали в реанимацию к знаменитому пациенту лишь его жену Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья", — говорится в статье.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января 2023 года. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести ему несколько операций по ампутации. Сейчас фигурист пришёл в сознание, его готовят к протезированию, он пробудет в реанимации ещё два-три месяца. Ранее сообщалось, что Костомаров научился садиться на кровать без посторонней помощи.