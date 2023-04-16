Семилетний сын и 12-летняя дочь впервые навестили Костомарова в реанимации

Семилетний сын и 12-летняя дочь впервые навестили олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова в больнице, утверждает издание Voice. Анастасии 12 лет, Илье семь.

"В течение трёх месяцев медики пропускали в реанимацию к знаменитому пациенту лишь его жену Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья", — говорится в статье.