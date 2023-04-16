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16 апреля, 11:59

Семилетний сын и 12-летняя дочь впервые навестили Костомарова в реанимации

СМИ: Детям Костомарова впервые разрешили навестить отца в реанимации

<p>Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Никитченко Елена</p>

Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Никитченко Елена

Семилетний сын и 12-летняя дочь впервые навестили олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова в больнице, утверждает издание Voice. Анастасии 12 лет, Илье семь.

"В течение трёх месяцев медики пропускали в реанимацию к знаменитому пациенту лишь его жену Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети — дочь Анастасия и сын Илья", — говорится в статье.

Костомаров позвонил Навке из реанимации ради личного разговора

Костомаров позвонил Навке из реанимации ради личного разговора

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января 2023 года. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести ему несколько операций по ампутации. Сейчас фигурист пришёл в сознание, его готовят к протезированию, он пробудет в реанимации ещё два-три месяца. Ранее сообщалось, что Костомаров научился садиться на кровать без посторонней помощи.

Никита Никонов
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