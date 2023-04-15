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15 апреля, 15:21

Костомаров позвонил Навке из реанимации ради личного разговора

Навка сообщила о первом звонке Костомарова из больницы в день её рождения

<p>Татьяна Навка, Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Виноградов</p>

Татьяна Навка, Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Виноградов

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка рассказала, что находящийся в больнице и готовящийся к протезированию после ампутаций Роман Костомаров позвонил ей из реанимации и лично поздравил с днём рождения.

"Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!" — написала спортсменка в соцсети.

Трагедия фигуриста: Что известно о здоровье Романа Костомарова

Трагедия фигуриста: Что известно о здоровье Романа Костомарова

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января 2023 года. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести ему несколько операций по ампутации. Сейчас фигурист пришёл в сознание, его готовят к протезированию, он пробудет в реанимации ещё два-три месяца.

Татьяна Миссуми
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