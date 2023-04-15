Костомаров позвонил Навке из реанимации ради личного разговора

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка рассказала, что находящийся в больнице и готовящийся к протезированию после ампутаций Роман Костомаров позвонил ей из реанимации и лично поздравил с днём рождения.

"Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!" — написала спортсменка в соцсети.