Стало известно, в каком состоянии сейчас находится Костомаров

Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стабильное. Сейчас спортсмен делает в больнице восстанавливающие упражнения и очень хочет отправиться домой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.