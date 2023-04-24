Стало известно, в каком состоянии сейчас находится Костомаров
ТАСС: Состояние Костомарова стабильное, он продолжает восстанавливаться
Состояние российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стабильное. Сейчас спортсмен делает в больнице восстанавливающие упражнения и очень хочет отправиться домой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому", — сказал собеседник агентства.
Как сообщал Лайф, Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией в январе 2023 года. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас спортсмена готовят к протезированию, в реанимации он проведёт ещё два-три месяца.
ТАСС / Никитченко Елена