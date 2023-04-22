Названы сроки реабилитации Костомарова после сепсиса и ампутаций
Врач Авербах сообщил, что восстановление Костомарова может занять несколько лет
Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович
Российский фигурист Роман Костомаров, переживший тяжёлую пневмонию и ампутацию, идёт на поправку, но впереди его ждёт длительная реабилитация. Об этом рассказал главврач частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах в беседе со Sport24.
"Сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжёлые осложнения оставляют след на организме и имеют свойство возвращаться. Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но учитывая осложнения, это может продлиться до нескольких лет. Проверят свёртываемость крови, общие показатели, психическое здоровье и так далее", — пояснил он.
По его словам, расслабляться спортсмену ещё рано, потому что после перенесённого заболевания могут произойти неприятные изменения даже во время восстановления. Доктор уверен, что организм фигуриста пережил жуткий стресс, поэтому придётся долго возвращаться в обычный ритм и оставаться под строгим наблюдением врачей.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией в январе этого года. Из-за развившегося сепсиса врачам пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас спортсмена готовят к протезированию, в реанимации он проведёт ещё два-три месяца.