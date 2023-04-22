Названы сроки реабилитации Костомарова после сепсиса и ампутаций

Российский фигурист Роман Костомаров, переживший тяжёлую пневмонию и ампутацию, идёт на поправку, но впереди его ждёт длительная реабилитация. Об этом рассказал главврач частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах в беседе со Sport24.

"Сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжёлые осложнения оставляют след на организме и имеют свойство возвращаться. Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но учитывая осложнения, это может продлиться до нескольких лет. Проверят свёртываемость крови, общие показатели, психическое здоровье и так далее", — пояснил он.