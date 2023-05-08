"Продолжает сражаться": Авербух рассказал о состоянии Костомарова

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что не собирает со зрителей всероссийского тура "Ледниковый период. Снова вместе" деньги для помощи олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, в поддержку которого и проводятся концерты.

"Ещё раз подчеркну, что мы не собираем никакие средства со зрителей. Всё, что передаётся, — это моя личная инициатива. И конечно, мы полностью поддерживаем сейчас семью Ромы и Оксаны", — подчеркнул он в интервью "Газете.ru".