"Продолжает сражаться": Авербух рассказал о состоянии Костомарова
Авербух сообщил, что не собирает деньги со зрителей для помощи Костомарову
Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что не собирает со зрителей всероссийского тура "Ледниковый период. Снова вместе" деньги для помощи олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, в поддержку которого и проводятся концерты.
"Ещё раз подчеркну, что мы не собираем никакие средства со зрителей. Всё, что передаётся, — это моя личная инициатива. И конечно, мы полностью поддерживаем сейчас семью Ромы и Оксаны", — подчеркнул он в интервью "Газете.ru".
Авербух также сообщил, что сейчас состояние Костомарова "хорошее, насколько это можно". Фигурист продолжает сражаться, ему с каждым днём всё лучше. По словам продюсера, олимпийскому чемпионы очень нужны слова поддержки и аплодисменты.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. В реанимации спортсмен проведёт ещё два-три месяца. Сообщалось, что он испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов