Костомарову поставили первые протезы
Mash: Костомарову сделали протезы стопы и кисти
Российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову провели операцию по протезированию стопы и кисти. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, спортсмен идёт на поправку, он в сознании. Врачи готовят его к транспортировке в Германию. На это может уйти несколько месяцев.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. В реанимации спортсмен проведёт ещё два-три месяца. Сообщалось, что он испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей.
ТАСС / Елена Никитченк