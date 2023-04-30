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30 апреля, 16:40

Костомарову поставили первые протезы

Mash: Костомарову сделали протезы стопы и кисти

Российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову провели операцию по протезированию стопы и кисти. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, спортсмен идёт на поправку, он в сознании. Врачи готовят его к транспортировке в Германию. На это может уйти несколько месяцев.

Специалисты восстанавливают работу лёгких и конечностей Костомарова

Специалисты восстанавливают работу лёгких и конечностей Костомарова

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. В реанимации спортсмен проведёт ещё два-три месяца. Сообщалось, что он испытывает трудности с восстановлением подвижности конечностей.

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ТАСС / Елена Никитченк

Илья Суриков
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