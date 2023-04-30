Костомарову поставили первые протезы

Российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову провели операцию по протезированию стопы и кисти. Об этом сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, спортсмен идёт на поправку, он в сознании. Врачи готовят его к транспортировке в Германию. На это может уйти несколько месяцев.