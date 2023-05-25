Первая прогулка и злость из-за апатии: Лайф узнал последние вести о здоровье Костомарова

Российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не удаётся вывести из состояния депрессии, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, несмотря на регулярные занятия с психологом, сильнейшие переживания из-за ампутации конечностей спортсмену пока не получается побороть. При этом в больнице фигуристу придётся остаться как минимум до осени.

Источник телеграм-канала из окружения Костомарова рассказал, что Роман изо всех сил старается "выкарабкаться из апатии", но чаще всего это его только злит. При этом в Коммунарке прославленный спортсмен останется до осени — уже спланирован график реабилитации, фигуристу предстоит протезирование, восстановление внутренних органов и психологического здоровья.

Семья олимпийского чемпиона верит в лучшее, и сам Роман постепенно пытается перенять общий настрой. "Самое главное — жив, со всем остальным справимся", — такую фразу сейчас часто произносят родные.