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25 мая, 10:57

Первая прогулка и злость из-за апатии: Лайф узнал последние вести о здоровье Костомарова

SHOT: Костомаров пробудет в Коммунарке до осени

<p>Первое фото Романа Костомарова после тяжёлой болезни. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs</p>

Первое фото Романа Костомарова после тяжёлой болезни. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не удаётся вывести из состояния депрессии, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, несмотря на регулярные занятия с психологом, сильнейшие переживания из-за ампутации конечностей спортсмену пока не получается побороть. При этом в больнице фигуристу придётся остаться как минимум до осени.

Источник телеграм-канала из окружения Костомарова рассказал, что Роман изо всех сил старается "выкарабкаться из апатии", но чаще всего это его только злит. При этом в Коммунарке прославленный спортсмен останется до осени — уже спланирован график реабилитации, фигуристу предстоит протезирование, восстановление внутренних органов и психологического здоровья.

"Я справлюсь со всем": Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации

"Я справлюсь со всем": Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации

Семья олимпийского чемпиона верит в лучшее, и сам Роман постепенно пытается перенять общий настрой.

"Самое главное — жив, со всем остальным справимся", — такую фразу сейчас часто произносят родные.

Кстати, на днях у Романа состоялась первая — и совершенно случайная — прогулка на свежем воздухе. Дело в том, что в корпусе сработала пожарная сигнализация — и пациентам, в том числе Костомарову, пришлось эвакуироваться. Тревога оказалась ложной.

"Прослеживается надлом": Психолога встревожил первый пост Костомарова после тяжёлой болезни

"Прослеживается надлом": Психолога встревожил первый пост Костомарова после тяжёлой болезни

Напомним, что прославленного российского фигуриста госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. Только 8 мая Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации.

Александра Вишнякова
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