Первая прогулка и злость из-за апатии: Лайф узнал последние вести о здоровье Костомарова
SHOT: Костомаров пробудет в Коммунарке до осени
Первое фото Романа Костомарова после тяжёлой болезни. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs
Российского фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не удаётся вывести из состояния депрессии, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, несмотря на регулярные занятия с психологом, сильнейшие переживания из-за ампутации конечностей спортсмену пока не получается побороть. При этом в больнице фигуристу придётся остаться как минимум до осени.
Источник телеграм-канала из окружения Костомарова рассказал, что Роман изо всех сил старается "выкарабкаться из апатии", но чаще всего это его только злит. При этом в Коммунарке прославленный спортсмен останется до осени — уже спланирован график реабилитации, фигуристу предстоит протезирование, восстановление внутренних органов и психологического здоровья.
Семья олимпийского чемпиона верит в лучшее, и сам Роман постепенно пытается перенять общий настрой.
"Самое главное — жив, со всем остальным справимся", — такую фразу сейчас часто произносят родные.
Кстати, на днях у Романа состоялась первая — и совершенно случайная — прогулка на свежем воздухе. Дело в том, что в корпусе сработала пожарная сигнализация — и пациентам, в том числе Костомарову, пришлось эвакуироваться. Тревога оказалась ложной.
Напомним, что прославленного российского фигуриста госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. Только 8 мая Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации.