"Прослеживается надлом": Психолога встревожил первый пост Костомарова после тяжёлой болезни
Психолог Маремпольская: Костомаров — лидер, у него хватит сил побороть трудности
Фигурист Роман Костомаров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs
Фигурист Роман Костомаров найдёт в себе силы, чтобы справиться с испытаниями, которые выпали на его долю из-за болезни. Так оценила опубликованный впервые с момента госпитализации пост спортсмена клинический психолог Татьяна Маремпольская.
"Да, в посте Романа прослеживается психологический надлом, с которым он борется. Это психологический настрой бойца на победу. По складу личности он лидер, победитель, про таких людей говорят: "Он сильный человек". И у него есть психологический ресурс преодолеть выпавшее ему испытание судьбы", — заявила медик в беседе с порталом Sport24.
8 мая Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. Он сказал, что врачи "вытащили его с того света" и по-прежнему с ним работают. Фигуриста госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. Сообщалось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности.