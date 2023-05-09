"Прослеживается надлом": Психолога встревожил первый пост Костомарова после тяжёлой болезни

Фигурист Роман Костомаров найдёт в себе силы, чтобы справиться с испытаниями, которые выпали на его долю из-за болезни. Так оценила опубликованный впервые с момента госпитализации пост спортсмена клинический психолог Татьяна Маремпольская.

"Да, в посте Романа прослеживается психологический надлом, с которым он борется. Это психологический настрой бойца на победу. По складу личности он лидер, победитель, про таких людей говорят: "Он сильный человек". И у него есть психологический ресурс преодолеть выпавшее ему испытание судьбы", — заявила медик в беседе с порталом Sport24.