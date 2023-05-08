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8 мая, 19:26

"Самое ужасное позади": Ягудин отреагировал на публикацию Костомарова

Ягудин — о публикации Костомарова: Я не сомневался, что выкарабкаешься

На первую после госпитализации публикацию российского фигуриста Романа Костомарова отреагировал в Сети олимпийский чемпион 2002 года, заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин. Он, не скрывая радости, написал коллеге, что теперь важно идти вперёд и не сдаваться.

"Ура! Я даже и не сомневался, что выкарабкаешься. Только не сдаваться! Самое ужасное позади, дальше много работы", — написал Ягудин.

Ягудин в поддержку коллеги по льду напомнил, что "безвыходных ситуаций не бывает".

Костомарову поставили первые протезы

Костомарову поставили первые протезы

Ранее Лайф писал, что Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. В соцсетях он опубликовал пост, в котором поблагодарил всех тех, кто переживает за него. Напомним, спортсмена госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. Сообщалось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности.

Обложка ©

vk.com / Алексей Ягудин

Арина Родионова
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