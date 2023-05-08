"Самое ужасное позади": Ягудин отреагировал на публикацию Костомарова
Ягудин — о публикации Костомарова: Я не сомневался, что выкарабкаешься
На первую после госпитализации публикацию российского фигуриста Романа Костомарова отреагировал в Сети олимпийский чемпион 2002 года, заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин. Он, не скрывая радости, написал коллеге, что теперь важно идти вперёд и не сдаваться.
"Ура! Я даже и не сомневался, что выкарабкаешься. Только не сдаваться! Самое ужасное позади, дальше много работы", — написал Ягудин.
Ягудин в поддержку коллеги по льду напомнил, что "безвыходных ситуаций не бывает".
Ранее Лайф писал, что Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. В соцсетях он опубликовал пост, в котором поблагодарил всех тех, кто переживает за него. Напомним, спортсмена госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. Из-за сепсиса врачи провели несколько операций по ампутации конечностей. Сообщалось, что он испытывает трудности с восстановлением их подвижности.
vk.com / Алексей Ягудин