"Самое ужасное позади": Ягудин отреагировал на публикацию Костомарова

На первую после госпитализации публикацию российского фигуриста Романа Костомарова отреагировал в Сети олимпийский чемпион 2002 года, заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин. Он, не скрывая радости, написал коллеге, что теперь важно идти вперёд и не сдаваться.

"Ура! Я даже и не сомневался, что выкарабкаешься. Только не сдаваться! Самое ужасное позади, дальше много работы", — написал Ягудин.