"Едем дальше": Костомаров опубликовал первое видео из больницы
Костомаров показал первое видео из больницы, там он занимается на велотренажёре
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Ролик размещён на его странице в Instagram*.
Роман Костомаров занимается на велотренажёре в больнице. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / romankostomarovkrs
На кадрах прославленный спортсмен занимается на велотренажёре. На фоне играет песня "Мачете" "По-любому красавчик".
"Ох уж непросто это всё… ни морально, ни физически… мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой", — подписал видео Костомаров.
Напомним, Романа Костомарова доставили в московскую клинику с пневмонией в начале года. Вскоре у него развился сепсис, поэтому врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках, кроме того, спортсмен пережил два инсульта. Сейчас Костомарова готовят к протезированию. С ним работают психологи, помогая ему преодолеть нервные срывы. Ранее Татьяна Навка рассказала о состоянии здоровья Костомарова, с которым выиграла золото Олимпиады 2006 года в Турине.
* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.
Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / romankostomarovkrs