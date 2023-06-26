"Едем дальше": Костомаров опубликовал первое видео из больницы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Ролик размещён на его странице в Instagram*.

"Ох уж непросто это всё… ни морально, ни физически… мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой", — подписал видео Костомаров.