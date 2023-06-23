Татьяна Буланова всегда грезила о дочке и решила исполнить мечту под старость лет?

В жизни артистки недавно начался новый этап. Буланова в третий раз вышла замуж. Избранником певицы стал бизнесмен Валерий Руднев. Однако поклонники остались не очень довольны выбором её свадебного наряда. Фанаты посчитали его чересчур пышным и скрывающим достоинства фигуры. И вот появилась шокирующая догадка, почему Татьяна предпочла именно такой вариант.

Как признался бывший возлюбленный звезды Александр Попов, женщина всегда мечтала родить дочку, но судьба наградила её двумя сыновьями. "Я, честно говоря, подумал, что она беременна. Только этим я объясняю выбор её наряда. Тем более Таня сама говорила, что она хочет дочку", — высказал своё мнение музыкант.

Татьяна Буланова с третьим мужем Валерием Рудневым. Фото © t.me / kureelka

С одной стороны, знаменитости уже 54 года. Многие в столь почтенном возрасте становятся уже бабушками, а не мамами. С другой — её партнёр младше исполнительницы на 19 лет, а потому легко представить, что у него есть желание стать отцом. Но решится ли на такой шаг Буланова — большой вопрос. Хотя, возможно, уже решилась. Если судить по социальным сетям пары, сейчас у возлюбленных всё хорошо, они наслаждаются обществом друг друга. Но что, если для полного счастья не хватает только общего ребёнка. Почему бы и нет? Поклонники всегда поддержат столь смелые шаги.