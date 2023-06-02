Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Руднева, который моложе её на 19 лет
Эстрадная певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз — избранником 54-летней исполнительницы стал бизнесмен и владелец сети бистро Валерий Руднев, который младше невесты на 19 лет.
Молодожёны Татьяна Буланова и Валерий Руднев. Видео © t.me / kureelka
Свадьба Булановой не стала неожиданностью — певица встречается с Рудневым давно, и несколько месяцев назад он подарил ей шикарное кольцо. Судя по кадрам из зала бракосочетания, артистка искренне счастлива и заметно похорошела.
Поначалу Буланова не делилась подробностями личной жизни с журналистами, а потом всё же рассказала, что отношения с избранником у неё крепкие, хотя разница в возрасте её поначалу смущала. Особенно сложно Булановой было общаться с родителями жениха, но со временем неловкость сошла на нет.
На свадьбу Руднев подарил невесте ресторан в центре Санкт-Петербурга — стоимость заведения оценивается в 50 миллионов рублей. Планируется, что периодически там будет выступать и сама Буланова.
Певица ещё в марте рассказала, что свадьба состоится летом, а будущий супруг уже выбирает обручальные кольца. Буланова также призналась, что к торжественной церемонии молодожёны готовились без помощи свадебных организаторов.
t.me / kureelka