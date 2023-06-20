После таких родов хочется ещё рожать: Тодоренко поделилась восторгом от оргазмических родов

Известная 33-летняя телеведущая и жена Влада Топалова Регина Тодоренко поделилась в своём телеграме очередным откровением. Она рассказала, как прошли её вторые роды, когда на свет появился её сын Мирослав. Как известно, происходило рождение новой жизни в воде, а помощь ей оказывала доула — особая помощница, чья задача сопровождать мать на протяжении всего родового процесса и поддерживать её физически и эмоционально. Причём супруг и трёхлетний сын Михаил тоже присутствовали во время процесса. Знаменитость признавалась, что заранее подготовила к этому ребёнка, выдав всё за игру. Поэтому вместо страха и переживаний Миша воспринял это весело и много смеялся. Сейчас же девушка поделилась, что и первые, и вторые её роды проходили под гипнозом, благодаря чему вместо боли она испытывала удовольствие.

Регина Тодоренко рассказала, как рожала при помощи гипноза. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko

Я — гипномама. Обоих сыновей рожала в гипнозе и с аффирмацией в ушах. Опыт незабываемый. После таких родов хочется ещё рожать. Во вторых родах я вообще почувствовала возбуждение. А потом я прочитала про оргазмические роды (только не пугайтесь, но оказалось, что родить нам помогает гормон окситоцин — гормон любви, счастья и секса) Регина Тодоренко Телеведущая, блогер, певица

Помимо этого, она назвала несколько плюсов таких родов. Во-первых, по её словам, гипноз помогает облегчить боль и снизить стресс, расслабиться и сфокусироваться, уменьшить болевые ощущения. Во-вторых, он улучшает контроль и придаёт уверенности. То есть, по сути, управление процессом родов оказывается полностью в руках женщины. В-третьих, Тодоренко отметила, что благодаря гипнозу нет необходимости в приёме медикаментов.

Регина Тодоренко рассказала о плюсах родов под гипнозом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / reginatodorenko

Использование гипноза может помочь женщине справиться с болевыми ощущениями без необходимости в медикаментах для обезболивания. Это может быть особенно полезно для тех, кто предпочитает минимальное вмешательство и избегает потенциальных побочных эффектов, связанных с фармакологическими методами обезболивания Регина Тодоренко Телеведущая, блогер, певица

И, наконец, последним пунктом звезда назвала снижение необходимости использования медицинского оборудования, то есть эпидуральной анестезии и вакуумных аппаратов. Отчего роды проходят более естественно и менее интенсивно. Телеведущая всё же отметила, что данный способ подходит не каждой женщине. Чтобы понять, получится ли воспользоваться этим методом, инста-дива посоветовала сначала обратиться к врачу или лицензированному гипнотерапевту.