Стыдно или мать приказала? Джиган рассказал, почему его дети от Самойловой не носят фамилию отца

В воскресенье вышел очередной выпуск "Шоу Воли". И телеведущие смогли порадовать зрителей очередной сенсацией. На этот раз откровенное признание сделал Джиган. Он открыл Павлу немало секретов о личной жизни с супругой Оксаной, о детях, своём алкоголизме и не только. А также подтвердил довольно интересную информацию. Оказывается, что дочери рэпера и Самойловой носят фамилию матери, а вот сын уже живёт под фамилией отца.

Оказывается, что дочери рэпера и Самойловой носят фамилию матери, а вот сын уже живёт под фамилией отца. Видео © rutube.ru / "Шоу Воли"

На вопрос ведущего, как же так получилось и какова причина, артист выдвинул, мягко говоря, сомнительную с точки зрения логики теорию. "Дочки же, когда замуж выйдут, они всё равно поменяют фамилию, смысл им был мою менять сейчас?" — сказал Джиган, ввергнув Павла в недоумение.

К счастью, пока Воля пытался осознать абсурдность слов своего гостя, на помощь пришёл соведущий Илья Соболев. "А чего тогда они дома у вас живут? Они же когда выйдут замуж, они ведь жить будут в другом месте", — решил уточнить юморист.

Оказывается, что дочери рэпера и Самойловой носят фамилию матери, а вот сын уже живёт под фамилией отца. Джиган и Воля. Скрин с видео © rutube.ru / "Шоу Воли"

На это у рэпера тоже нашёлся ответ, возразить на который уже было невозможно. "Да нет, на самом деле не заморачивались просто и всё", — заявил муж Оксаны Самойловой, лишив ведущих дара речи. После этого им уже ничего не оставалось, как поменять тему.