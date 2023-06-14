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14 июня, 09:58

Стыдно или мать приказала? Джиган рассказал, почему его дети от Самойловой не носят фамилию отца

Джиган откровенно признался, почему в этой семье у него так мало прав. По словам знаменитости, он не заслуживает даже того, чтобы его дети носили фамилию отца.

<p>Джиган признался, почему в этой семье у него так мало прав. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun </p>

Джиган признался, почему в этой семье у него так мало прав. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

В воскресенье вышел очередной выпуск "Шоу Воли". И телеведущие смогли порадовать зрителей очередной сенсацией. На этот раз откровенное признание сделал Джиган. Он открыл Павлу немало секретов о личной жизни с супругой Оксаной, о детях, своём алкоголизме и не только. А также подтвердил довольно интересную информацию. Оказывается, что дочери рэпера и Самойловой носят фамилию матери, а вот сын уже живёт под фамилией отца.

Оказывается, что дочери рэпера и Самойловой носят фамилию матери, а вот сын уже живёт под фамилией отца. Видео © rutube.ru / "Шоу Воли"

На вопрос ведущего, как же так получилось и какова причина, артист выдвинул, мягко говоря, сомнительную с точки зрения логики теорию.

"Дочки же, когда замуж выйдут, они всё равно поменяют фамилию, смысл им был мою менять сейчас?" — сказал Джиган, ввергнув Павла в недоумение.

К счастью, пока Воля пытался осознать абсурдность слов своего гостя, на помощь пришёл соведущий Илья Соболев.

"А чего тогда они дома у вас живут? Они же когда выйдут замуж, они ведь жить будут в другом месте", — решил уточнить юморист.

Оказывается, что дочери рэпера и Самойловой носят фамилию матери, а вот сын уже живёт под фамилией отца. Джиган и Воля. Скрин с видео © rutube.ru / "Шоу Воли"

Оказывается, что дочери рэпера и Самойловой носят фамилию матери, а вот сын уже живёт под фамилией отца. Джиган и Воля. Скрин с видео © rutube.ru / "Шоу Воли"

На это у рэпера тоже нашёлся ответ, возразить на который уже было невозможно.

"Да нет, на самом деле не заморачивались просто и всё", — заявил муж Оксаны Самойловой, лишив ведущих дара речи. После этого им уже ничего не оставалось, как поменять тему.

Джиган — яркий музыкант, работающий в стиле хип-хоп. Имеет жену, известную инста-модель Оксану Самойлову, трёх дочерей и сына. Однако в последнее время фанаты куда с большей охотой следят за их скандалами и ссорами с супругой, чем за творчеством рэпера. Он не раз лежал в реабилитационном центре и боролся с алкогольной зависимостью. А блогерша время от времени выгоняет его из дома. По последним данным, пара наконец примирилась, а Джиган заявил, что полностью завязал с выпивкой. Подробнее о творческом пути исполнителя можно прочитать на сайте uznayvse.ru.

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Екатерина Селиванова
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