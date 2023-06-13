Романтик или гамин: Какая фигура у вас согласно теории о четырёх типах внешности

Довольно многим известна классификация типов внешности по Кибби. Но оказалось, что могут быть ответвления и теория, рождённая немного из-за иной точки зрения. В целом всё остаётся таким же: четыре типажа, которые отличаются не только данными, но и способом набора веса. А вы никогда не задумывались, почему относитесь именно к своему типу, а не другому?

Как вообще определить тип внешности? Сначала обратимся к теории Дэвида Кибби, которой все пользуются ещё с 1980-х. В ней описываются четыре основных варианта женского телосложения и их отличительные черты. Тип внешности "Романтик". Лицо полноватое, припухлые щёки, маленький и аккуратный нос, скулы неярко выражены или их не видно вообще. Глаза миндалевидные. Чаще всего фигура "песочные часы", в которой ноги могут быть полноватыми, а плечи округлыми и покатыми, но талия выражена чётко. Рост обычно под 170 см.

Лицо полноватое, припухлые щёки, маленький и аккуратный нос, скулы неярко выражены или их не видно вообще. Глаза миндалевидные. Чаще всего фигура "песочные часы", в которой ноги могут быть полноватыми, а плечи округлыми и покатыми, но талия выражена чётко. Рост обычно под 170 см. Тип внешности "Натурал". Отличительные признаки лица: круглые или миндалевидные глаза, впалые щёки, угловатый нос, широкие лоб и подбородок, а губы не слишком пухлые и чаще тонкие. Форма фигуры часто "квадрат" или же "яблоко", то есть грудь, талия и бёдра находятся примерно на одной линии. Рост от 160 см и выше.

Отличительные признаки лица: круглые или миндалевидные глаза, впалые щёки, угловатый нос, широкие лоб и подбородок, а губы не слишком пухлые и чаще тонкие. Форма фигуры часто "квадрат" или же "яблоко", то есть грудь, талия и бёдра находятся примерно на одной линии. Рост от 160 см и выше. Тип внешности "Гамин". Люди этого типажа по Кибби обычно ниже 168 см ростом. У них фигура, похожая на "песочные часы", но часто широкая кость со стороны представляет женщин более плотными и пухлыми, нежели они есть на самом деле. Лицо узкое и вытянутое. Губы средней полноты. Ярко выражены нос, скулы, подбородок и большие глаза.

Люди этого типажа по Кибби обычно ниже 168 см ростом. У них фигура, похожая на "песочные часы", но часто широкая кость со стороны представляет женщин более плотными и пухлыми, нежели они есть на самом деле. Лицо узкое и вытянутое. Губы средней полноты. Ярко выражены нос, скулы, подбородок и большие глаза. Тип внешности "Драматик". Отличительные признаки этого типа внешности: высокие скулы и впалые щёки, маленькие или средние глаза. В целом лицо узкое, с мелкими чертами. Рост обычно от 167 см и выше. Тело у "драматиков" подтянутое и немного угловатое, хорошо развито и без регулярных тренировок. Узкие бёдра и средне очерчена талия.

Какие отличительные черты в фигурах женщин можно различить внешне? Фото © Shutterstock

Так, с типами внешности разобрались, теперь можно узнать, какую одежду стоит вам носить в зависимости от выбранного варианта. Но важно заметить, что не бывает "чистых" представителей. Может быть соотношение двух типов (50/50) или даже трёх. Но, как уверяет стилист Лидия Саввина, о чём пишет в своём блоге, на деле женщинам свойственны черты разных типов, но подбирать себе одежду нужно под доминирующий.

Тип внешности "Романтик". Подбирать стоит сочетание различных объёмов, делать акцент на деталях и выбирать драпирующиеся ткани.

Подбирать стоит сочетание различных объёмов, делать акцент на деталях и выбирать драпирующиеся ткани. Тип внешности "Натурал". Представительницам этого типа стоит строить образы простые и лаконичные, с минимумом или полным отсутствием деталей и аксессуаров.

Представительницам этого типа стоит строить образы простые и лаконичные, с минимумом или полным отсутствием деталей и аксессуаров. Тип внешности "Гамин". Чтобы выглядеть на все сто, женщинам с этим преобладающим типом внешности стоит делать особый акцент на чёткости и геометричности силуэта. Не бояться добавлять образу яркости благодаря принту и ярким тканям. Кстати, они должны быть плотными, держащими форму.

Чтобы выглядеть на все сто, женщинам с этим преобладающим типом внешности стоит делать особый акцент на чёткости и геометричности силуэта. Не бояться добавлять образу яркости благодаря принту и ярким тканям. Кстати, они должны быть плотными, держащими форму. Тип внешности "Драматик". Девушкам и женщинам с такой фигурой стоит минимизировать украшения, стараться создавать гладкие линии в образе и носить не слишком короткие юбки, платья, шорты и брюки.