Язык тела: Все неудачники выдают себя этими 6, казалось бы, обычными действиями

Язык тела — это невербальный способ общения, который иногда может сказать гораздо больше, чем слова. Например, сдать с потрохами, если человек не уверен в себе или просто не умеет общаться с другими людьми. Рассказываем о шести, казалось бы, обычных действиях, которые могут выставить вас полным неудачником в чужих глазах, и о том, как это исправить.

1. Слабо жмут руку

Язык тела: как себя выдают неудачники. Фото © Shutterstock

Пожалуй, первое действие, которое вы делаете при знакомстве. Слабое рукопожатие может показать, что вы не уверены в себе или не заинтересованы в общении с другим человеком. Чтобы исправить эту проблему, старайтесь держать руку прямой и крепко сжимать кисть собеседника. Но помните, что слишком сильное рукопожатие может показаться агрессивным.

2. Неудачники постоянно смотрят на часы

Постоянно глядя на часы или экран телефона, вы можете дать собеседнику сигнал, что не слишком уверенны в том, что вы делаете, а это уже может создавать напряжение в разговоре. Попробуйте оставить свой телефон или часы в сумке или кармане, чтобы не было искушения проверять время слишком часто. Если вы всё же должны следить за временем, то старайтесь делать это незаметно и не отвлекаться от разговора.

3. Часто кивают и со всем соглашаются

Как язык тела выдаёт неуверенность в себе. Фото © Shutterstock

Частое кивание головой может показать собеседнику желание угодить, а также неуверенность в себе и нежелание, боязнь высказать собственное мнение. Чтобы вдруг не показаться подлизой, старайтесь держать голову прямо и делать только уверенные и осознанные движения головой.

4. Неудачники часто держат руки скрещёнными

Скрещённые руки могут показать ваше нежелание общаться или даже агрессивный настрой. Такой жест часто отражает неуверенность и замкнутость. Чтобы исправить эту проблему, старайтесь не вставать в защитную позу и больше жестикулировать. Так общение с вами не только не будет вызывать негативные эмоции, даже наоборот — разговор польётся живее. А значит, шансов создать хорошее впечатление прибавится.

5. Поправляют волосы

Как вести себя в обществе, чтобы не показаться неудачником. Фото © Shutterstock

Если человек постоянно поправляет волосы и убирает их за уши, потом расправляет и снова делает то же самое, то это не только выдаёт нерешительность и неуверенность в себе, но и просто раздражает. Старайтесь держать руки под контролем и лишний раз не касаться волос во время разговора. Особенно когда вы общаетесь с кем-то новым.

6. Ходят сгорбленными

Плохая осанка может испортить имидж кому угодно. Даже человек с огромными суммами на счету и сотнями подчинённых может выглядеть последним неудачником, если будет ходить сгорбленным или ссутуленным. Нужно не забывать выражать уверенность в себе невербально: расправлять плечи и вытягиваться вверх. Если подобное кажется вам не самой простой задачей, можно посетить тренера по физической культуре или массажиста для исправления осанки.