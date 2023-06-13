Косметолог рассказала, как выбрать идеальный солнцезащитный крем

Солнцезащитное средство подбирают не только в зависимости от интенсивности солнца, но и от типа внешности. Об этом заявила косметолог Ольга Попова.

"SPF — это аббревиатура понятия Sun Protection Factor, то есть солнцезащитный фактор. Чем больше цифра, следующая за этими буквами, тем выше защита от солнечного излучения", — пояснила она.

По её словам, есть шесть типов внешности. К первому относятся светлые и рыжие волосы, светлая кожа, которая почти не покрывается загаром, легко обгорает. Таким людям нужно пользоваться средствами с УФ-защитой больше 50.

Второй тип — европейская внешность со светлой кожей и русыми волосами. Такие люди максимум покроются розоватым загаром. Им подойдут средства с солнцезащитным фактором 50. Третий тип — среднеевропейский. У таких людей кожа светлая, а волосы обычно цвета шатен или тёмно-русые, кожа легко покрывается золотистым загаром и почти не обгорает. Здесь УФ-защита — 25–40.

К четвёртому, средиземноморскому, типу относится яркая внешность с тёмными волосами, карими глазами, смугловатой кожей, которая достаточно быстро покрывается бронзовым загаром. Нужный фактор защиты — 20–30. Пятый, азиатский, практически не обгорает, тут SPF составляет 20. К шестому типу относятся чернокожие. Попова подчеркнула, что они никогда не обгорают, однако защита им нужна, подойдут солнцезащитные средства с фактором 10–20.

"Выбрав подходящее средство, важно не забывать его наносить незадолго до выхода на улицу. А также обновлять каждые два часа и после купания", — отметила эксперт в беседе с РИА ФАН.