Врач объяснила, как не заработать рак вместе с загаром и назвала самые опасные часы

Любителям солнца нужно быть осторожнее с началом летнего сезона, поскольку ультрафиолетовое излучение провоцирует рак кожи. Кто находится в зоне риска и как не подцепить такое заболевание, рассказала Лайфу кандидат медицинских наук, врач-онколог Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Юлия Вахабова.

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Юлия Вахабова. Фото предоставлено Лайфу

"Ультрафиолетовое излучение является одним из главных факторов, провоцирующих развитие меланомы — рака кожи. Меланома не входит в ТОПы самых распространённых онкологических заболеваний в России, но в мире она занимает второе место по абсолютному приросту количества случаев среди злокачественных опухолей", — сказала она.

По её словам, специалисты связывают данную тенденцию с уровнем жизни населения. Как объяснила Вахабова, люди стали больше отдыхать и проводить время в жарких странах. Причём в зону риска попадает любой человек, который хотя бы три раза в жизни получил солнечный ожог. А ведь тех, с кем такого не случалось, почти не существует. Кроме того, опасность представляют и солярии, а избыточная инсоляция приводит к преждевременному старению кожи. Свести риск развития меланомы к минимуму возможно, если следовать определённым правилам.

Первое — нужно дозированно принимать солнечные ванны и избегать нахождения под прямыми лучами примерно с 11 до 16 часов. Второй момент: необходимо всегда пользоваться специальной косметикой с защитным эффектом. Это правило нужно соблюдать вне зависимости от цвета кожи, пола, возраста. Косметика подбирается согласно индивидуальным особенностям. Например, светлая и чувствительная кожа требует использования средств с SPF 50 и выше. Такой же уровень нужно применять для лица и губ. При использовании косметикой на пляже следует обновлять её каждый раз после купания, каким бы устойчивым средство не было.

"Хочется обратить особое внимание: представители сильного пола часто забывают или стесняются у всех на глазах пользоваться кремами. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Рак не делает различий по половому признаку", — подчеркнула онколог.

Также она призвала носить солнцезащитные очки, купленные исключительно в медицинской оптике. У них должны быть специальные линзы, отсекающие ультрафиолетовые лучи. Дешёвые очки имеют цветное стекло и не обеспечивают никакой защиты.

"Меланома, обнаруженная на ранней стадии, лучше поддаётся лечению, поэтому тем, кто любит принимать солнечные ванны, надо систематически следить за состоянием своей кожи и примерно раз в полгода-год посещать врача-дерматолога. Это поможет обнаружить рак в начале развития заболевания и принять адекватные меры", — заключила Вахабова.