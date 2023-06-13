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13 июня, 13:29

Врач объяснила, как не заработать рак вместе с загаром и назвала самые опасные часы

Врач-онколог Вахабова призвала избегать прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов

Любителям солнца нужно быть осторожнее с началом летнего сезона, поскольку ультрафиолетовое излучение провоцирует рак кожи. Кто находится в зоне риска и как не подцепить такое заболевание, рассказала Лайфу кандидат медицинских наук, врач-онколог Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Юлия Вахабова.

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Юлия Вахабова. Фото предоставлено Лайфу

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Юлия Вахабова. Фото предоставлено Лайфу

"Ультрафиолетовое излучение является одним из главных факторов, провоцирующих развитие меланомы — рака кожи. Меланома не входит в ТОПы самых распространённых онкологических заболеваний в России, но в мире она занимает второе место по абсолютному приросту количества случаев среди злокачественных опухолей", — сказала она.

Врач рассказала, у кого выше риск заработать катаракту или рак кожи на солнце

Врач рассказала, у кого выше риск заработать катаракту или рак кожи на солнце

По её словам, специалисты связывают данную тенденцию с уровнем жизни населения. Как объяснила Вахабова, люди стали больше отдыхать и проводить время в жарких странах. Причём в зону риска попадает любой человек, который хотя бы три раза в жизни получил солнечный ожог. А ведь тех, с кем такого не случалось, почти не существует. Кроме того, опасность представляют и солярии, а избыточная инсоляция приводит к преждевременному старению кожи. Свести риск развития меланомы к минимуму возможно, если следовать определённым правилам.

Первое — нужно дозированно принимать солнечные ванны и избегать нахождения под прямыми лучами примерно с 11 до 16 часов. Второй момент: необходимо всегда пользоваться специальной косметикой с защитным эффектом. Это правило нужно соблюдать вне зависимости от цвета кожи, пола, возраста. Косметика подбирается согласно индивидуальным особенностям. Например, светлая и чувствительная кожа требует использования средств с SPF 50 и выше. Такой же уровень нужно применять для лица и губ. При использовании косметикой на пляже следует обновлять её каждый раз после купания, каким бы устойчивым средство не было.

Онкоуролог призвал сдавать анализы, чтобы выявить рак на ранней стадии

Онкоуролог призвал сдавать анализы, чтобы выявить рак на ранней стадии

"Хочется обратить особое внимание: представители сильного пола часто забывают или стесняются у всех на глазах пользоваться кремами. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Рак не делает различий по половому признаку", — подчеркнула онколог.

Также она призвала носить солнцезащитные очки, купленные исключительно в медицинской оптике. У них должны быть специальные линзы, отсекающие ультрафиолетовые лучи. Дешёвые очки имеют цветное стекло и не обеспечивают никакой защиты.

"Меланома, обнаруженная на ранней стадии, лучше поддаётся лечению, поэтому тем, кто любит принимать солнечные ванны, надо систематически следить за состоянием своей кожи и примерно раз в полгода-год посещать врача-дерматолога. Это поможет обнаружить рак в начале развития заболевания и принять адекватные меры", — заключила Вахабова.

Врач назвал две опасные диеты, провоцирующие рак

Врач назвал две опасные диеты, провоцирующие рак

Ранее онколог Данила Назлиев рассказал, что купание в бассейнах с хлоркой в два раза повышает риск развития рака шейки матки. По его словам, это заболевание — серьёзный риск для путешественников — и даже пятизвёздочные отели могут быть опасны, если состояние бассейна и воды не поддерживается должным образом.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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