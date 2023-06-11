Врач рассказала, у кого выше риск заработать катаракту или рак кожи на солнце
Врач Гульянц опровергла миф о низком риске у темнокожих заболеть раком кожи
Есть распространённое мнение о том, что у людей с тёмной кожей благодаря высокому содержанию защитного пигмента меланина ниже риск получить рак покровов тела, однако это не так. Об этом в беседе с Лайфом заявила заведующая дерматовенерологическим отделением и медицинской косметологии ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Наталия Гульянц.
"Заболевания раком кожи случаются и у этой группы населения, и, к сожалению, они нередко выявляются на более поздней и гораздо более опасной стадии. Если человек из северных стран поедет в жаркую страну, то при несоблюдении правил пребывания на солнце у него с большей вероятностью может развиться одна из болезней (рак кожи, катаракта, снижение иммунитета), нежели у местного жителя этой страны", — добавила она.
По словам эксперта, у каждого человека свой фототип кожи — в зависимости от места проживания, национальности и наследственности. Он отражает способность реагировать на излучение солнца.
"Существует шесть фототипов. У европеоидов бывают фототипы: I, II, III, IV. Для Северной Европы характерны фототипы I, II (кожа бледная, не загорает или почти не загорает на солнце), для Южной Европы чаще III и IV фототипы (кожа умеренно смуглая или смуглая, загорает хорошо). Для Центральной Европы обычно — II или III", — отметила Гульянц.
Специалист подчеркнула: если человек с первым скандинавским фототипом окажется в южной стране, то риск возникновения рака кожи, катаракты и снижения иммунитета очень высок. При этом интенсивная инсоляция, например, в отпускной период, связана с наибольшим риском развития меланомы. Поэтому важно соблюдать мероприятия по профилактике солнечных ожогов и тепловых ударов.
"Необходимо постепенно увеличивать дозу солнечных лучей, начиная с 10 минут, но не превышая 30 минут. Пребывать на солнце в безопасное время: до 10 часов дня и после 16–17 часов. Не находиться раздетыми рядом со светоотражающими поверхностями (окна, стёкла, бассейн и море, металлическое покрытие)", — рассказала эксперт.
Врач посоветовала пользоваться только качественными солнцезащитными средствами, индекс защиты которых превышает SPF 30. Кроме того, защищать кожу можно лёгкими хлопчатобумажными тканями. Также не стоит забывать про солнцезащитные очки.
Люди редко пользуются защитными кремами, и это плохо отражается на коже шеи и кистей рук. О том, какие участки тела мы чаще всего забываем защищать от солнца, Лайфу рассказала дерматолог клиники "СМ-Косметология" Кристина Тогоева.
Shutterstock