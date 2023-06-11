Врач рассказала, у кого выше риск заработать катаракту или рак кожи на солнце

Есть распространённое мнение о том, что у людей с тёмной кожей благодаря высокому содержанию защитного пигмента меланина ниже риск получить рак покровов тела, однако это не так. Об этом в беседе с Лайфом заявила заведующая дерматовенерологическим отделением и медицинской косметологии ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Наталия Гульянц.

"Заболевания раком кожи случаются и у этой группы населения, и, к сожалению, они нередко выявляются на более поздней и гораздо более опасной стадии. Если человек из северных стран поедет в жаркую страну, то при несоблюдении правил пребывания на солнце у него с большей вероятностью может развиться одна из болезней (рак кожи, катаракта, снижение иммунитета), нежели у местного жителя этой страны", — добавила она.

По словам эксперта, у каждого человека свой фототип кожи — в зависимости от места проживания, национальности и наследственности. Он отражает способность реагировать на излучение солнца.

"Существует шесть фототипов. У европеоидов бывают фототипы: I, II, III, IV. Для Северной Европы характерны фототипы I, II (кожа бледная, не загорает или почти не загорает на солнце), для Южной Европы чаще III и IV фототипы (кожа умеренно смуглая или смуглая, загорает хорошо). Для Центральной Европы обычно — II или III", — отметила Гульянц.

Специалист подчеркнула: если человек с первым скандинавским фототипом окажется в южной стране, то риск возникновения рака кожи, катаракты и снижения иммунитета очень высок. При этом интенсивная инсоляция, например, в отпускной период, связана с наибольшим риском развития меланомы. Поэтому важно соблюдать мероприятия по профилактике солнечных ожогов и тепловых ударов.

"Необходимо постепенно увеличивать дозу солнечных лучей, начиная с 10 минут, но не превышая 30 минут. Пребывать на солнце в безопасное время: до 10 часов дня и после 16–17 часов. Не находиться раздетыми рядом со светоотражающими поверхностями (окна, стёкла, бассейн и море, металлическое покрытие)", — рассказала эксперт.

Врач посоветовала пользоваться только качественными солнцезащитными средствами, индекс защиты которых превышает SPF 30. Кроме того, защищать кожу можно лёгкими хлопчатобумажными тканями. Также не стоит забывать про солнцезащитные очки.