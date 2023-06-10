Врач раскрыла, о каких участках кожи многие забывают при защите от солнца, а зря

Люди редко пользуются защитными кремами в повседневной жизни, и это особенно плохо отражается на коже шеи и кистей рук. О том, какие участки тела мы чаще всего забываем защищать от солнца, Лайфу рассказала дерматолог клиники "СМ-Косметология" Кристина Тогоева.

Ультрафиолетовое излучение ведёт к преждевременному старению и появлению пигментации. Врач рекомендовала применять кремы с солнцезащитным фактором (или специальные стики) на таких уязвимых местах, как губы и ушные раковины, особенно если вы отдыхаете в горной местности.

На пляже под палящим солнцем солнцезащитный крем нужно наносить на все области кожи, в том числе и на кожу подошв и ладоней, иначе можно получить ожоги, предупредила дерматолог.

"Безусловно, красота и пролонгирование молодости важны, но, помимо прочего, наибольшая опасность при пребывании на активном солнце заключается в том, что УФ-излучение может спровоцировать ещё и рак кожи. Поэтому берегите себя и позаботьтесь о своём здоровье", — сказала Тогоева.

Косметолог также напомнила, что самые безопасные часы для загара — до 11.00 и после 16.00. В этом временном интервале УФ-индекс не такой высокий.