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10 июня, 10:16

Врач раскрыла, о каких участках кожи многие забывают при защите от солнца, а зря

Дерматолог Тогоева посоветовала защищать от УФ-лучей губы, уши, ладони и стопы

Люди редко пользуются защитными кремами в повседневной жизни, и это особенно плохо отражается на коже шеи и кистей рук. О том, какие участки тела мы чаще всего забываем защищать от солнца, Лайфу рассказала дерматолог клиники "СМ-Косметология" Кристина Тогоева.

Ультрафиолетовое излучение ведёт к преждевременному старению и появлению пигментации. Врач рекомендовала применять кремы с солнцезащитным фактором (или специальные стики) на таких уязвимых местах, как губы и ушные раковины, особенно если вы отдыхаете в горной местности.

На пляже под палящим солнцем солнцезащитный крем нужно наносить на все области кожи, в том числе и на кожу подошв и ладоней, иначе можно получить ожоги, предупредила дерматолог.

"Безусловно, красота и пролонгирование молодости важны, но, помимо прочего, наибольшая опасность при пребывании на активном солнце заключается в том, что УФ-излучение может спровоцировать ещё и рак кожи. Поэтому берегите себя и позаботьтесь о своём здоровье", — сказала Тогоева.

Косметолог также напомнила, что самые безопасные часы для загара — до 11.00 и после 16.00. В этом временном интервале УФ-индекс не такой высокий.

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По словам косметолога Наталии Гульянц, сильнее всего УФ-лучам подвержены лицо, шея, руки и декольте. Врач подчеркнула, что признаки фотостарения могут появиться уже в 20–25 лет.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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