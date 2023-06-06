Врачи рассказали, как выбрать правильные очки и не сжечь сетчатку
Доктор Малышева: Из-за неправильных солнцезащитных очков можно сжечь сетчатку
Ношение очков без защиты от ультрафиолета может привести к сжиганию сетчатки глаза. Об этом рассказали доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и её соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов.
Очки, стёкла в которых просто покрашены в чёрный цвет, расширяют зрачки, и это увеличивает попадающее в них количество света втрое. Как рассказали врачи в программе "Жить здорово!" на Первом канале, при этом из-за отсутствия фильтрации ультрафиолета сжигается сетчатка.
Отметки с градацией на качественных очках размещены на дужке. Доктора посоветовали для повседневной носки брать со значением 3N.
Маркировка защиты от ультрафиолета на очках:
- 1N — примерно 20%,
- 2N — 50%,
- 3N — 85%,
- 4N — 100%.
Ранее была названа "фишка" хороших солнцезащитных очков, без которой они бесполезны. Причём замечено, что УФ-лучи могут проникать даже в облачную погоду, особенно в южных широтах.
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