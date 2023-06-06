Врачи рассказали, как выбрать правильные очки и не сжечь сетчатку

Ношение очков без защиты от ультрафиолета может привести к сжиганию сетчатки глаза. Об этом рассказали доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и её соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов.

Очки, стёкла в которых просто покрашены в чёрный цвет, расширяют зрачки, и это увеличивает попадающее в них количество света втрое. Как рассказали врачи в программе "Жить здорово!" на Первом канале, при этом из-за отсутствия фильтрации ультрафиолета сжигается сетчатка.

Отметки с градацией на качественных очках размещены на дужке. Доктора посоветовали для повседневной носки брать со значением 3N.

Маркировка защиты от ультрафиолета на очках: 1N — примерно 20%,

2N — 50%,

3N — 85%,

4N — 100%.