Названа "фишка" хороших солнцезащитных очков, без которых они бесполезны

Солнцезащитные очки являются не только стильным аксессуаром, но и средством защиты глаз от пагубного воздействия солнечных лучей. По словам врача-офтальмолога Центра офтальмологии "МЕДСИ на Солянке" Анастасии Киселе, использовать их стоит взрослым, детям и спортсменам. Для последних даже существуют специальные оправы, которые не будут мешаться при выполнении упражнений.

"Солнцезащитные очки всегда необходимо использовать, когда стоит ясная, безоблачная погода. Но не стоит забывать о том, что УФ-лучи могут проникать даже в облачную погоду, особенно в южных широтах. Перед выходом на улицу, помимо мониторинга температуры, сейчас стало возможным узнать значение УФ-индекса (он показывает активность солнца и это даёт понимание о "вредности" солнечных лучей)", — рассказала она Лайфу.

Врач отметила, что далеко не все очки с тёмными стёклами действительно защищают от солнца. Так, рекомендуется использовать те из них, на которых есть надпись "UV-protection 400" — блокировка лучей длиной волны до 400 нанометров и 75-90% видимого солнечного света, который проходит через атмосферу планеты и достигает кожи и глаз в виде лучей UVA и UVB.

Если же купить обычные тёмные очки, добавила Киселе, зрачок будет рефлекторно расширяться и "вредные" лучи устремятся в глаза и смогут вызвать фотоповреждение хрусталика и сетчатки. Помимо этого, отметила специалист, возникает риск развития заболеваний переднего отрезка глаза из-за избыточного воздействия УФ-лучей. Например, птеригиума.

"Мы рекомендуем подбирать солнцезащитные очки только в специализированных оптиках. Зачастую в них установлены приборы, которые могут наглядно показать наличие или отсутствие УФ-защиты", — добавила офтальмолог.

Причём защищать глаза от ультрафиолета могут и те, кто носит очки с диоптриями. Им врач порекомендовала приобрести линзы-хамелеоны, которые будут затемняться на солнце и становиться обычными в помещении.