Офтальмолог рассказала, как работа за компьютером отражается на глазах офисных сотрудников

Чаще всего офисные работники страдают от синдрома сухого глаза. На это влияет как длительное использование компьютера, так и искусственная вентиляция. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала офтальмолог ФГБУ ОБП Управления делами президента Яна Дорофеева.

"Офисные работники чаще всего страдают от синдрома сухого глаза, разнообразных болезненных и дискомфортных ощущений в глазах, связанных с длительным использованием компьютера и пребыванием в помещениях с искусственной вентиляцией", — подчеркнула специалист.

По её словам, отопительные приборы и кондиционеры высушивают воздух, из-за чего слизистая плёнка недостаточно эффективно защищает и увлажняет конъюнктиву и роговицу глаза. В результате появляются такие ощущения, как сухость глаза, возникает покраснение или же кажется, что попала соринка. Из-за усталости при длительной работе за компьютером или гаджетами изображение расплывается. Поэтому Дорофеева порекомендовала делать перерывы раз в час, чтобы дать возможность расслабиться мышце, отвечающей за аккомодацию, иначе зрение может ухудшиться.