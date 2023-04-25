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25 апреля, 11:09

Офтальмолог рассказала, как работа за компьютером отражается на глазах офисных сотрудников

Врач Дорофеева: Офисные работники чаще всего страдают от синдрома сухого глаза

Чаще всего офисные работники страдают от синдрома сухого глаза. На это влияет как длительное использование компьютера, так и искусственная вентиляция. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала офтальмолог ФГБУ ОБП Управления делами президента Яна Дорофеева.

"Офисные работники чаще всего страдают от синдрома сухого глаза, разнообразных болезненных и дискомфортных ощущений в глазах, связанных с длительным использованием компьютера и пребыванием в помещениях с искусственной вентиляцией", — подчеркнула специалист.

По её словам, отопительные приборы и кондиционеры высушивают воздух, из-за чего слизистая плёнка недостаточно эффективно защищает и увлажняет конъюнктиву и роговицу глаза. В результате появляются такие ощущения, как сухость глаза, возникает покраснение или же кажется, что попала соринка. Из-за усталости при длительной работе за компьютером или гаджетами изображение расплывается. Поэтому Дорофеева порекомендовала делать перерывы раз в час, чтобы дать возможность расслабиться мышце, отвечающей за аккомодацию, иначе зрение может ухудшиться.

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Ранее офтальмолог Дарья Барышникова перечислила простые продукты, которые помогут улучшить здоровье глаз. В частности, это морковь, лосось, чеснок и лук, а также ягоды и цитрусовые фрукты.

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Ольга Годуненко
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